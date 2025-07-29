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林智堅「退回」市犬棕棕　動團：踐踏認養不棄養的基本原則

▲▼林智堅「市犬棕棕」爆被棄養　高虹安證實：前市府送回動保所。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲竹市府指出，前市府已於2021年將「棕棕」送回動物收容所，現健康穩定開放認養中。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏於29日在臉書發文，針對新竹市前市長林智堅將認養的市犬「棕棕」退回收容所一事，表達嚴正遺憾與譴責。該會指出，無論棕棕是否曾發生咬人事件，領養即代表承諾，尤其公部門首長更應以身作則，落實飼主責任，而非在任期結束後再度棄養曾被視為城市象徵的犬隻。

陳玉敏表示，棕棕是一條生命，而非政治行銷的道具，更不應在宣傳任務完成後被「下架」。政治人物對生命的承諾不該隨任期中止而消失。該會指出，犬隻異常行為如咬人事件，是可以透過飼主與動物共同學習課程改善的，這些課程能幫助飼主更了解動物行為與肢體語言，並透過正向行為訓練減少攻擊行為，從而促進人與動物間的良好互動並保障動物福利。

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陳玉敏認為，林智堅退回棕棕的行為踐踏了「認養不棄養」的基本原則，並進一步損害公眾對政治人物推動動物保護政策的信任。該會呼籲林智堅應主動了解動物行為與福利課程，以展現對生命的尊重。

回顧市犬「棕棕」的過往，2018年經民眾通報後被捕捉進入新竹市動物收容所安置，2020年11月，棕棕獲林前市長及前市府團隊挑選為市府犬後，飼養於市府中庭花園的大樹下，2021年4月咬傷民眾及記者被送回動物收容所。目前棕棕已12歲，正在等待有緣人帶回家。

針對新竹市前市長林智堅「將認養市犬悄然退回收容所」的作法，本會表達嚴正遺憾與譴責。無論「市犬」棕棕是否發生咬人事件，領養即承諾，尤其公部門首長更應以身作則，落實飼主責任，而非讓一隻曾被視為進步城市象徵，由市長帶頭做領養表率的老犬，再次成為被...

台灣動物社會研究會發佈於 2025年7月28日 星期一

關鍵字： 政治人物動物福利領養不棄養生命尊重社會討論

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