別讓貓咪懶懶變老！9個方法幫熟齡貓「重燃玩心」超萌爆發力像回到3歲

▲屆滿熟齡的貓咪雖然看起來依舊活潑可愛，但牠們會逐漸出現活動力下降、關節不適、食慾改變、理毛頻率減少等身體機能退化現象。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

隨著毛孩邁入熟齡期，許多毛拔麻會發現家中原本活蹦亂跳的貓咪，變得更愛睡，動作也逐漸緩慢，甚至對玩具興趣缺缺。其實根據動物的醫療標準，7歲以上的貓咪就可被視為是「熟齡貓」族群，雖然看起來依舊活潑可愛，但隨著年紀增長，牠們會逐漸出現活動力下降、關節不適、食慾改變、理毛頻率減少等身體機能退化現象，甚至因行動不便而無法順利跳上喜愛的窗台或沙發。這些看似微小的變化，長期下來卻可能大大影響毛孩的生活舒適度與幸福感！

為了讓毛孩在人生下半場依然活得快樂又健康，美國動物網站《ModernCat》整理出9個能讓熟齡貓「回春」的生活方式建議，從飲食、環境到身心刺激，通通涵蓋其中。透過簡單的生活調整，不僅能改善年長貓咪的日常狀態，也能幫助牠們維持活力、延緩退化，讓貓生繼續閃閃發光！

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以下整理9個實用方法，讓熟齡貓咪身心都持續「年輕」：

1. 協助貓咪輕鬆上下高處，重拾牠的探索慾望

年紀漸長的貓咪在跳躍時容易感到吃力，無法自由上床或到窗台遠眺。可在家中設置專為毛孩設計的階梯或爬架，讓貓咪能輕鬆前往牠最愛的角落休憩，也能重新享受與飼主貼近的時光。

2. 別忘了老貓也愛玩，適合的玩具激發牠的童心

雖然熟齡貓咪的活力不若從前，但適當的互動玩具仍能喚起牠們對遊戲的熱情。飼主可挑選帶羽毛或模擬獵物的逗貓棒、滾動小球等安全設計，並安排短時間的陪玩，有助刺激貓咪的感官與活動力。

3. 適度寵愛，熟齡貓也需要專屬獎勵

偶爾的零食獎勵不僅能提升貓咪的幸福感，也能在健康控管下提供營養補充。建議選用成分簡單、針對敏感體質設計的零食品項，口味選擇上則可依貓咪喜好調整，例如鮭魚、雞肉等天然風味。

4. 讓貓咪睡得更舒服，關節保護同時提升睡眠品質

隨著年齡增長，關節退化或痠痛常見於熟齡貓身上。可選用具備記憶泡棉、降溫設計與低門檻入口的貓床，讓貓咪能輕鬆上下床，並在舒適支撐中獲得良好睡眠，進一步緩解關節壓力。

5. 控制體重從飲食開始，熟齡配方更精準

活動量降低會讓老貓的熱量需求明顯下降，若未調整飲食配方，容易引發肥胖及相關疾病。建議改用針對熟齡貓設計的配方飼料，強調低熱量、高纖維並含有關節、視力與免疫力保健成分，有助全面維持健康狀態。

6. 多貓家庭餵食管理，避免食物「誤吃」問題

如果家中有多隻貓，而熟齡貓需特別飲食照護，現在市面上有最新的「感應式餵食碗」可以幫忙協助管理，透過AI輔助能讓特定的貓咪開啟飼料盒，避免特殊處方飼料遭其他貓搶食，同時也能保持食物新鮮並避免滋生異味。

7. 窗邊賞鳥、日光浴，激發貓咪的好奇心

設置窗邊吊床或觀景平台，搭配可以吸引鳥類的造景等，有助讓室內的貓咪保持精神活躍。視覺與嗅覺的刺激不只能延緩老化，也能減少無聊造成的情緒問題，對單貓家庭特別有幫助。

8. 關節保健不能少，補充營養延緩退化

根據研究顯示，12歲以上的貓咪中有約三分之二存在關節退化問題，但常被忽略。若出現活動力降低、不再理毛、個性變得敏感等跡象，建議諮詢獸醫並可考慮添加葡萄糖胺與軟骨素等保健補充品。

9. 熟齡貓的獵食本能依舊存在，藉由互動餵食提升活動量

透過模擬狩獵的方式餵食，例如使用可藏飼料的小老鼠造型餵食器，並分散在家中不同角落，讓貓咪在尋找食物的過程中自然增加活動量。不僅刺激大腦，也有助體重管理與提升滿足感。

熟齡貓咪需要的不只是餵飽飽與睡好好，更需要充實的生活與被重視的感受。藉由日常小細節的調整，飼主不僅能延長貓咪健康壽命，也能繼續享受牠們的陪伴與愛撒嬌的模樣。年紀不該是牠們失去活力的理由，反而可以是陪伴關係更加深厚的起點！