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毛拔麻注意！想讓愛貓「聽你的話」原來要用這種語氣

▲▼ 貓咪,黏人,喵叫,行為調整,專家,心理學,毛小孩。（圖／Pexels）

▲吃軟不吃硬！想讓傲嬌的貓聽話，不妨改變說話的語氣試試看。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

無論是外面的浪貓或是家裡的愛貓，每次對著貓咪說話，一定有許多人會自動切換成「Baby Talk」寵溺語氣模式。「你今天有乖乖嗎？」、「想不想吃罐罐呀？」然後驚喜發現牠們真的有回看你一眼，或是發出「喵嗚」的可愛回應聲？別懷疑，這不是自我感覺良好，而是真的有科學根據！

根據法國巴黎南泰爾大學（Paris Nanterre University）研究團隊最新發表於《Animal Cognition》的研究發現，貓咪對「嬰兒語」這種高音、慢速、有點詠唱感的說話方式特別有反應。但前提是，用這種語調說話的人，必須是牠們的主人。

▲▼ 貓咪,黏人,喵叫,行為調整,專家,心理學,毛小孩。（圖／Pexels）

研究找來16隻年齡介於8個月到2歲的貓咪，都是法國阿爾福國立獸醫學院（National Veterinary School）學生的毛小孩。研究人員請毛拔麻錄下像是「你想吃點心嗎？」、「你想玩嗎？」這種日常台詞，用一般語氣說一次，再用超萌的Baby Talk再說一次。接著，再找16隻貓咪完全不認識的陌生女子，講一樣的話。

接著開始在貓咪面前播放錄音！地點就在貓咪的家，熟悉的沙發、熟悉的貓抓板，因為這樣最能反映牠的真實反應。觀察指標包括，貓咪的耳朵有沒有豎起來、瞳孔有沒有放大、會不會突然從懶骨頭上彈起來走過去聽聽看，研究人員一一紀錄下來，還給反應打分數！

▲▼ 貓咪,黏人,喵叫,行為調整,專家,心理學,毛小孩。（圖／Pexels）

結果超有趣！當毛拔麻用「大人語氣」講話時，貓咪一開始還勉強看個一眼，聽到第三句已經懶得動。但只要一換回「嬰兒語」語調，注意力馬上回神，簡直像是換了另一隻貓。

反觀陌生人的錄音，就算也是裝可愛講Baby Talk，貓咪們一概冷漠以對，眼神彷彿寫著，「妳誰啊？」

認證貓行為顧問阿曼達・卡隆（Amanda Caron）表示，她雖未參與這項研究，但這項研究可以證明了貓咪真的很會聽、很會觀察，而且挑人超嚴格。所以毛拔麻們可以放心，平常那些在家裡對貓講的「有點害羞台詞」，其實早就內建成主人的專屬語言了。牠們聽得懂、記得住，而且還特別偏愛！

關鍵字： 貓咪科學研究寵物語言理解嬰兒語Baby Talk貓奴毛拔麻毛小孩

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