毛孩走前不用只說再見！寵物「臨終陪伴師」讓告別也能暖到心坎裡

▲毛孩離別不再倉促匆忙，讓臨終陪伴師用溫柔儀式陪牠們走完最後一程。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

隨著飼主與寵物之間的情感連結日益深厚，國際間近年興起一項新型態的哀傷照護服務「寵物臨終陪伴師」（Pet Death Doula），結合專業支持與情緒引導，協助飼主與毛孩一同走過生命最後的旅程，讓離別不再只是結束，而是圓滿與尊重的開始。根據寵物雜誌《Modern Cat》報導，這項服務已在北美多地發展出成熟制度與教育課程，逐步成為臨終照護領域中備受關注的一環。

在加拿大執業的死亡陪伴師莎拉・克爾（Sarah Kerr）指出，主流文化中普遍缺乏面對死亡的教育與準備，多數人被教導「不要死」，卻未學會「如何好好面對死亡」。克爾為此創辦了「神聖善終中心」（Centre for Sacred Deathcare），提供包括人類與動物臨終陪伴在內的全程服務，從臨終前的準備、臨終時的陪伴，到死亡後的儀式與哀悼支援。

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克爾表示，外界對這項工作常存有誤解，認為與死亡為伍必然陰鬱沉重，實際上她經常見證深刻的愛與情感連結，「這是一份充滿生機與感動的工作，因為能參與並見證無數無言卻強烈的愛。」

協助判斷時機 釐清內心糾結

臨終陪伴師的角色除了情緒支持，也涵蓋實際的決策協助，尤其在是否進行安樂死這類高張力選項上，提供專業第三方的判斷與意見。美國密西根州陪伴師崔西・華克（Tracey Walker）也指出，「談論性不會讓你懷孕，談論死亡也不會讓你死去。我們不是在詛咒什麼，而是在做準備。」再者，動物無法用語言表達是否願意結束生命，陪伴師在這時的幫助就是，可根據觀察與經驗，協助飼主辨識毛孩是否已失去生活品質，並討論施行方式與時機。

華克強調，當實務問題如療程、安排、交通與安樂死場地獲得解決後，飼主可更專注在與毛孩的情感連結上，不再被內心拉扯與外務干擾。

美國達拉斯的「Two Hearts Pet Loss Center」創辦人柯琳・艾莉絲（Coleen Ellis）亦指出，安樂死雖字義為「好死」，實際對飼主而言卻極為艱難。此時，陪伴師的專業支持能有效緩解情緒負擔，使離別過程更具平靜感。

遺願清單讓離別無憾

人類製作「遺願清單」早已不是新鮮事，但很少人想到為動物也能做一份！許多陪伴師會鼓勵飼主為毛孩設計「遺願／回憶清單」，透過有意識的回憶創造，讓離別不留遺憾。艾莉絲分享，曾經有一名飼主以畫像與彩虹為主題，帶愛犬完成清單內容後，在家門前畫下彩虹，親友依序走過道別。當天狗狗於彩虹之上安然離世，飼主事後表示，「毫無遺憾，一切都非常完美。」

也有貓咪喜愛窩在襪子抽屜，艾莉絲就會建議在該處送牠最後一程。這類尊重個體喜好的安排，已成陪伴師服務中重要的一環。

正視悲傷 允許情緒自然流動

不少飼主在哀悼寵物離世時，也會遭遇社會期待與自我否定的衝突。艾莉絲指出，有人會擔心被說「太誇張」，但情緒應被尊重，她經常對客戶說，「你可以哭，你可以罵上帝，你可以什麼都不說。我們就一起坐著，流鼻涕哭也沒關係。」她補充，毛孩存在的唯一使命就是無條件地愛主人，這份情感強大無比，哀悼與思念是自然且合理的。

儀式設計提升哀傷處理品質

美國新澤西的寵物陪伴師兼任動物牧師喬・杜威爾（Joe Dwyer）表示，許多飼主對舉辦寵物喪禮存有疑慮，擔心儀式過於隆重或不被理解。杜威爾強調，儀式設計可靈活調整，不必受限宗教或形式。「可以唸詩、放照片、播放回憶影片，關鍵是這是否能讓人心安。」

克爾也指出，世界各地文化皆認知到死亡需藉由儀式來梳理悲傷，好的告別能提供支持、釋放情緒並重建生活秩序。

有陪伴師也會提供創意形式，如手作紀念物、拼貼相本，甚至讓寵物腳印轉印成藝術作品，賦予告別儀式更多層次與溫度。

專業支援減輕心理與實務負擔

面對寵物臨終，飼主常需處理大量瑣碎事務，例如安排安樂死、處理遺體、選擇火化或水化、整理遺物等。陪伴師的經驗與情緒穩定度，有助於飼主從混亂中抽身，專注於陪伴毛孩走完最後一段路。

值得一提的是，即使是經驗豐富的陪伴師本身，在自身毛孩離世時，也會請其他同行協助。華克分享，當她最愛的貓咪走到生命盡頭時，能將細節交由他人處理，讓她得以全心陪伴愛寵，是一種珍貴的支持。

克爾則坦言，哀悼是讓人「完全崩潰」的歷程，而這並非錯誤，而是人類正常的悲傷反應，「當你來到這個時刻，你會覺得自己崩潰、解體了。而這份崩潰，正是哀悼的開始，也是必要的一步。」

尋求契合的陪伴師 走過生命最後旅程

國際上的陪伴師背景多元，服務風格從靈性導向到醫療照護皆有。克爾建議，飼主可依自身需求尋找合適的專業人士，關鍵在於是否能帶來理解與共鳴。

目前，「寵物臨終陪伴師」在北美地區已逐漸成為臨終照護的一環，透過儀式設計、情緒支持與實務協助，讓飼主與毛孩的道別過程更加溫柔、圓滿。近年來，台灣也逐步出現相關服務，結合寵物禮儀、心理諮詢與臨終關懷等專業內容，反映出飼主對毛孩善終品質的重視，以及社會對於寵物生命價值的重新認識。隨著需求提升，此類服務預料也將持續發展，成為更多毛孩家庭的重要支持力量。