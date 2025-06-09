黑猩猩跟3歲小孩都輸了！狗狗「讀心技能滿點」一眼就知道你想幹嘛

▲你的狗，真的「讀懂」你在想什麼？（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

毛拔麻們曾經有這樣的經驗嗎？明明才剛瞄一眼掛在牆上的牽繩，身邊的毛孩狗狗卻立刻嗨翻天，飛奔到門口等著出門散步？別懷疑，你的狗，真的「讀懂」你在想什麼！

根據英屬哥倫比亞大學心理學教授Stanley Coren的說法，這種看似再自然不過的舉動，其實蘊含了驚人的科學意涵。他指出，狗不僅能解讀人類的肢體語言，甚至能從人類的動作中預測未來會發生的事。

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狗狗的「社交認知」比黑猩猩還強！

在動物心理學界，這種能力被稱為「社會認知」，簡單來說，就是看懂別人行為的線索。實驗怎麼做？研究人員將食物藏在兩個看似相同的容器底下，然後給予不同程度的提示，像是敲一下、手指指一下、身體稍微傾斜，甚至只用眼神瞄一下。看狗狗能不能抓到暗示，找對藏食物的容器。

結果大爆冷門！人類的親戚黑猩猩表現普通，三歲幼童也還行，不過猩猩和幼童都可以透過學習改善表現，但狗狗竟然輕鬆碾壓對手，不但正確率是黑猩猩的四倍，還是小朋友的兩倍以上，就算實驗者是陌生人，狗狗的精準度依舊震懾全場！

狗不是狼！這能力不是學來的

一般人可能會想，「狗狗本來就是群體狩獵動物，這些技能應該是很久以前從狼那裡學來的吧？」但研究再次打破迷思！哈佛大學研究團隊在美國麻州的狼保護區進行實驗，結果狼的表現不僅不如狗，甚至比黑猩猩還差。

還有一種說法認為，狗是因為和人類住久了才學會看懂人類的表情和行為。沒想到連還在跟兄弟姊妹窩在一起、從沒出過社會的九週大小狗，也能正確解讀人類的暗示。研究主持人 Robert Hare表示，「這個能力並不是來自狗與狼的共同祖先，也不需要大量人類互動就能擁有。」

天選之狗？還是馴化的副作用？

那狗狗到底是怎麼練就這身本事的？專家們提出兩種可能：

一是我們人類在馴化狗的過程中，刻意選擇那些比較「懂人話」、會看人臉色的狗當夥伴；二是這種能力根本是個意外，是馴化過程中選出「個性溫馴、容易管理」的狗時，附加出現的能力。

Robert Hare指出，當你挑選不具攻擊性、安靜且能集中注意力的狗時，這些狗也剛好是能接收人類細微社會訊號的狗。他還提到，像俄羅斯早期在飼養狐狸的實驗中，也發現溫馴的狐狸不但變得更親人，還出現耳朵變垂、尾巴上翹、毛色多變等「進化副作用」。

狗狗是與人類共進化的好夥伴

這些研究最終揭示了一個關鍵觀點——狗狗不是假裝溫馴的狼，而是跟人類一起進化出來的全新物種。牠們不是披著文明外衣的狼，而是懂我們、配合我們，甚至能預測我們行動的最佳夥伴。

最後，當Stanley Coren問起Robert Hare，「這不就是每個養狗的人都知道的事嗎？」Hare回答，「我當初也這麼想。我知道大家會說，『這還用說？狗當然懂啊！』但感覺是一回事，實驗證明是另一回事。真正驚訝的其實是科學家，不是一般人。」

看完這篇研究，還以為毛孩只是隨便叫叫、賣萌而已嗎？牠們的心思其實比你想的還細膩。下次當牠用無辜眼神盯著你，可能不只是裝可愛，而是牠可能真的知道——你準備出門但沒有要帶牠！