毛小孩成長關鍵期曝光！從「奶萌新生到青春叛逆」專家公開狗寶寶各階段必修課

▲狗狗的每個成長里程碑都讓人不想錯過！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

家中迎來一隻狗寶寶的毛拔麻請注意！從睜眼、學走到第一次「叛逆期」，狗狗的每個成長里程碑都讓人不想錯過。知名動物行為專家Teoti Anderson表示，小狗就像一塊海綿，會吸收生活中每一個刺激，這些經驗將直接影響牠日後的個性與行為發展。專家建議毛拔麻應該掌握狗狗各個年齡段的發展關鍵與注意事項，才能養出穩定又乖巧的毛小孩。

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根據專家表示，小狗出生時是看不見、聽不到的，牙齒也尚未萌出，前兩週幾乎都在吃喝睡，完全仰賴母犬照顧。進入「轉變期」的2～4週齡，牠們會慢慢張開眼睛、打開耳朵，開始發展嗅覺，並出現尖銳的小乳牙，還會和兄弟姊妹互相玩耍、咬來咬去。

到了4～5週齡，小狗進入「斷奶期」，開始從喝奶過渡到吃副食品，初期多為糊狀狗飼料。這時的狗寶寶仍須與母犬和同胎兄弟姊妹互動，才能學習玩耍技巧、發展咬合控制與社交能力。專家強調，太早將小狗帶離原生家庭，可能導致牠日後出現過度咬人或社交障礙等問題。

5～6週是「社會化起點」，這階段的小狗開始意識到「世界上還有其他生物」，對人類互動產生興趣。優質繁殖者或救援單位會安排狗狗接觸不同地板、聲音、氣味與人類，並搭配小零食建立正面經驗。此時若觀察到舔嘴唇、打呵欠、躲藏等焦慮行為，就得特別注意，因為錯過這段黃金社會化期，長大後恐怕會對新事物產生極大恐懼，甚至發展出攻擊行為。

而最適合接狗寶寶回家的時間是8～9週齡，此時牠們已能脫離母乳，同時具備基本社交能力。毛拔麻應積極安排接觸各種人事物，例如不同性別與年齡的人類、交通工具聲音、外出環境等，並透過正向鼓勵穩定情緒。家教部分也可以同步展開，像是定點如廁、學坐下、牽繩散步、別亂咬東西，還有最重要的「身體觸摸訓練」，未來看醫生就不怕被檢查！

狗狗3～6個月進入「測試邊界期」，開始挑戰規則與發展獨立性。這時若社會化不夠，小狗可能會害怕出門、怕陌生人，甚至對路人吠叫。毛拔麻需持續強化訓練，並觀察情緒變化，搭配零食與耐心逐步建立安全感。

6～18個月的青春期，小狗會因體型不同而出現不同比例的「叛逆」。公狗開始抬腳尿尿，母狗則可能初次發情。這段期間牠們容易被氣味吸引而忽略指令，毛拔麻切記要堅持原則、持續訓練，別讓牠「狗性大發」變成主場老大。

專家指出，成功撐過狗狗成長期，未來將迎來穩定又親人的狗生好夥伴。那些曾經被咬壞的拖鞋、抽光的衛生紙、讓人睡不好的夜晚，最後將變成回憶，接著是滿滿毛茸茸的愛與陪伴。直到迎來下一隻狗寶寶，才會再次展開全新的育「兒」旅程！