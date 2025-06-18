災害來時無法帶毛小孩撤離？參考歐美做法「一張貼紙」就能救牠們一命

▲極端氣候頻繁、災難風險升高，專家建議需為毛小孩提前規劃應變計畫。（圖／擷取自網路，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

隨著極端氣候頻繁、地震與火災等突發災害風險上升，歐美多個官方與動保機構警告，飼主若未建立寵物應變計畫，恐使毛孩在災難中面臨遺落、受困等高風險情況。特別是在撤離現場時「無法立即帶走寵物」的情境下，美國獸醫醫學協會（AVMA）、美國愛護動物協會（ASPCA）與美國紅十字會皆提出明確應對指引，呼籲飼主應提早準備標示貼紙與聯絡方式，以減少救援時間與風險。

「有毛小孩在家」請明示，簡單一張貼紙就是救援關鍵！

美國獸醫醫學協會（AVMA）、美國愛護動物協會（ASPCA）與美國紅十字會皆建議，在自家門口貼上寫有「內有寵物」的救援標示貼紙（Rescue Alert Sticker），詳細列出寵物的種類與數量、緊急聯絡電話與獸醫資訊等，供救援人員第一時間辨識。

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若已先行撤離，也應在貼紙上手寫「EVACUATED」，以免救援人員誤以為仍有動物受困而重複進入，避免延誤其他搶救行動，同時也能減少誤闖空屋或危樓的不必要風險。

過去，這類貼紙在居家火災、颶風、山林大火等情境中，常成為寵物獲救的最後關鍵。

幫毛小孩提前找信任照護者，災難來時讓資訊與備援不漏接！

萬一災難發生時飼主不在家，或不得不單獨撤離，專家建議平時就應與可信任鄰居或親友約定好緊急支援機制，並事先提供備用鑰匙、寵物習性說明與醫療紀錄，以利在災後能有人協助帶離或照護毛孩。

美國部分社區也推廣雙向「幫助貼紙」，讓住戶之間互留聯絡資訊，災時可互相查看與協助，進一步強化居家與社區的寵物應變能力。

目前歐美許多國家已普遍推行「寵物避難包」、「寵物識別貼紙」、「緊急撤離聯絡人制度」等應變措施。專家提醒，面對類似地震颱風等災害威脅以及居家意外，各國都有必要建立更完善的寵物緊急應對機制，讓毛孩在災難中不再成為遺忘的一員。

例如比照國際做法落實「貼紙明示」、「已撤離標示」與「鄰里互助」，將能顯著提升寵物的救援成功率，也能讓救災人力資源發揮更大效益。不少飼主也期待，政府與民間應共同推動「寵物防災標準作業流程」，讓毛孩能與家人「共生共逃」不被落下。