泰寵物獅悲歌！近親繁殖病弱　咖啡廳賣萌、長大被退貨

▲泰國繁殖場的幼獅多半被轉售給其他飼主或「獅子咖啡廳」。（示意圖／pexels提供）

圖文／鏡週刊

泰國近年興起飼養獅子的風潮，社群媒體上不乏民眾與獅子互動的影片，甚至有「獅子咖啡廳」供遊客拍照。根據統計，泰國境內目前已有近500隻獅子被圈養於動物園、繁殖場、民宅及商業場所。專家警告，這股「寵物獅」熱潮恐帶來人畜共危、物種退化與非法交易等多重問題。

《曼谷郵報》報導，在清邁市一處汽車修理廠後方，TikTok動物網紅Tharnuwarht Plengkemratch飼養了2隻獅子與1隻重達200公斤的獅虎混種「大喬治」，經常上傳牠們的生活點滴給近300萬名粉絲。他聲稱獅子就像狗一樣親人，「我想讓大家知道，獅子其實能與人類建立良好關係。」

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然而，野生動物保育團體對此大表憂心。泰國野生動物之友基金會（WFFT）營運總監泰勒（Tom Taylor）表示「這根本是瘋了。若法律不變，10年後情況恐怕不堪設想。」

根據WFFT調查，2018年泰國圈養獅子僅約130隻，2024年已飆升至450隻，另有350隻在追蹤過程中「下落不明」，可能早已死亡或被轉移販售。泰勒指出，有跡象顯示這些獅子可能被走私至周邊國家，「我們與某些交易商對話時，他們甚至提供了活體與死獅的報價。」

目前泰國雖要求獅子飼主登記並植入晶片，亦需在動物轉移前通報主管機關，但繁殖並無上限，也無明確的籠舍或福利標準，對於混種如獅虎（liger）亦無監管。

泰國1名獅子繁殖業者表示，自己從鱷魚轉向獅子繁殖，目前年產幼獅約90隻，1隻1個月大的幼獅售價約50萬泰銖（約新台幣45.7萬元），較早期的80萬泰銖（約新台幣73.2萬元）已大幅下滑。她的3個飼育場內，共有約80隻獅子，包括不少因近親繁殖導致病弱的白獅。

這些幼獅多半被轉售給其他飼主或「獅子咖啡廳」，吸引觀光客與動物互動拍照。但咖啡廳通常在幾週後就將獅子退回，因為獅子體型快速增長，不再「可愛」。繁殖業者無奈地說：「有些被退回的獅子已受到創傷，無法再作為繁殖用。」

泰國國家公園野生動物與植物保育廳（DNP）承認圈養獅子的問題日益嚴重，但考量到私人飼養由來已久，政府目前採取漸進式管理，包含限制進口、提高飼養門檻等措施。野生動物保護處處長Sadudee Punpugdee表示「我們相信隨著近親繁殖增多，獅子的品質將下降，需求自然會減少。」

儘管如此，保育人士仍擔憂監管鬆散與走私問題無法遏止。有專家匿名向《法新社》表示，儘管《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）禁止未經許可的獅子買賣，但近年已有獅子出現在柬埔寨、寮國，懷疑涉及非法交易。

部分被沒收的獅子目前由官方收容，例如2隻名為Khanom和Khanun的年輕獅子，因來源不明被送至保育單位照養。DNP保育園獸醫表示「野生動物的福祉應永遠放在首位。」

目前包括美國與阿聯酋（UAE）已禁止私人飼養大型貓科動物，而泰國即將檢討野生動物法規，雖然全面禁養尚未可期，但當局已呼籲民眾慎重考慮飼養獅子的後果。

Sadudee強調「野生動物應該生活在野外，我們還有很多適合當寵物的動物可供選擇。」



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