遇俄8.8強震土石崩落！數十隻海獅嚇到集體跳海...驚慌逃竄

▲地震當下,一群北海獅受驚逃竄,集體跳海逃命。(翻攝自X)

圖文/鏡週刊

俄羅斯遠東海域昨(30日)發生規模8.8強震,震央位於堪察加半島外海,引發最高達5公尺的海嘯,並觸發包括日本與夏威夷在內的多地撤離警報。地震當下,一群北海獅(Steller sea lions)受驚逃竄,甚至遇到土石崩落集體跳海逃命,驚悚畫面被遊客拍下,迅速在網路上瘋傳。

Dozens of Steller sea lions flee tsunami waves on Russia’s Antsiferov Island, captured in striking footage

Its getting more and more dangerous #Tsunami pic.twitter.com/GKk6w5cX3X