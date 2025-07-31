遇俄8.8強震土石崩落！數十隻海獅嚇到集體跳海...驚慌逃竄

▲地震當下，一群北海獅受驚逃竄，集體跳海逃命。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

俄羅斯遠東海域昨（30日）發生規模8.8強震，震央位於堪察加半島外海，引發最高達5公尺的海嘯，並觸發包括日本與夏威夷在內的多地撤離警報。地震當下，一群北海獅（Steller sea lions）受驚逃竄，甚至遇到土石崩落集體跳海逃命，驚悚畫面被遊客拍下，迅速在網路上瘋傳。

Dozens of Steller sea lions flee tsunami waves on Russia’s Antsiferov Island, captured in striking footage

Its getting more and more dangerous #Tsunami pic.twitter.com/GKk6w5cX3X [廣告]請繼續往下閱讀... July 30, 2025

畫面拍攝地點位於千島群島的安齊費羅夫島（Antsiferov Island）附近，當時1名遊客正搭船參加自然生態之旅，意外捕捉到這群海獅原本在岩石上休息，卻在地震劇烈搖晃與山崩聲中驚慌失措，數十隻海獅接連躍入海中，試圖逃離危險區域。

這群海獅為海獅科中體型最大的北海獅，是該島的常見棲息動物。專家指出，動物對於自然災害的感知往往比人類敏銳，這次海獅的集體反應也再次印證牠們對地震和地形變化的敏銳觀察力。

綜合美媒報導，此次地震雖強度驚人，但目前未傳出重大災損，僅有零星輕傷個案。地震發生前，堪察加地區還一度出現5隻白鯨（Beluga whales）被沖上海岸的異象，令人聯想是否與地震有關。

美國國土安全部長諾姆（Kristi Lynn Arnold Noem）表示，相關救援與應變人員已全面待命，幸運的是這次並未發生最壞情況。至於這群驚恐跳海的海獅，則意外成了人類與自然共同見證災難瞬間的主角。



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