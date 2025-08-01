阿伯對前車「下跪、鑽車底」他疑惑錄影　結局超級暖獲18萬讚

記者李依融／採訪報導

一名網友在塞車的車陣中，突然看到一名男子對前車「下跪」，疑惑之際又看到男子鑽進車底，幾秒後男子手中抓著一隻嬌小的虎斑貓，露出滿足開心的笑容，有愛的結局感動無數人。

▲阿伯一下下跪、一下鑽車底，奇特的行徑讓人一頭霧水。（圖／網友提供）



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目擊網友表示，31日他正在苗栗往頭份的車陣中，因為塞車車子遲遲無法動彈，接著就看到有駕駛開門下車、突然跪在前車駕駛座邊，正感到奇怪就看到男子把上半身整個塞進車底，幾秒後拎出一隻好小好小的虎斑幼貓。救貓的男子隨即露出燦爛笑容，拍拍胸脯安撫自己為了救貓緊張的心。

▲原來是要救小貓咪。（圖／網友提供）



網友被這個畫面瞬間暖到，便將影片PO上網「塞車途中以為路人突然想跳breaking，結局竟然這麼有愛????」，不到1天就累積18萬讚。大家一開始也滿頭問號，但最後一刻跟著被暖到，「善良的大哥，抱起貓咪那個笑容就知道是個好人」、「一開始以為他們在PK，後來下跪道歉，最後來一個超暖，阿北的笑容像看到自己小孩、孫子一樣」、「願意把車停下讓阿伯撿貓的：好人；願意跪在地上也要救貓的阿伯：好人，喵喵你好幸運啊！」、「看到最後我差點哭出來」。

▲阿伯救貓成功的笑容超級溫暖。（圖／網友提供）