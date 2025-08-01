ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

阿伯對前車「下跪、鑽車底」他疑惑錄影　結局超級暖獲18萬讚

記者李依融／採訪報導

一名網友在塞車的車陣中，突然看到一名男子對前車「下跪」，疑惑之際又看到男子鑽進車底，幾秒後男子手中抓著一隻嬌小的虎斑貓，露出滿足開心的笑容，有愛的結局感動無數人。

阿伯車陣中撿貓。（圖／網友提供）

▲阿伯一下下跪、一下鑽車底，奇特的行徑讓人一頭霧水。（圖／網友提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

目擊網友表示，31日他正在苗栗往頭份的車陣中，因為塞車車子遲遲無法動彈，接著就看到有駕駛開門下車、突然跪在前車駕駛座邊，正感到奇怪就看到男子把上半身整個塞進車底，幾秒後拎出一隻好小好小的虎斑幼貓。救貓的男子隨即露出燦爛笑容，拍拍胸脯安撫自己為了救貓緊張的心。

阿伯車陣中撿貓。（圖／網友提供）

▲原來是要救小貓咪。（圖／網友提供）

網友被這個畫面瞬間暖到，便將影片PO上網「塞車途中以為路人突然想跳breaking，結局竟然這麼有愛????」，不到1天就累積18萬讚。大家一開始也滿頭問號，但最後一刻跟著被暖到，「善良的大哥，抱起貓咪那個笑容就知道是個好人」、「一開始以為他們在PK，後來下跪道歉，最後來一個超暖，阿北的笑容像看到自己小孩、孫子一樣」、「願意把車停下讓阿伯撿貓的：好人；願意跪在地上也要救貓的阿伯：好人，喵喵你好幸運啊！」、「看到最後我差點哭出來」。

阿伯車陣中撿貓。（圖／網友提供）

▲阿伯救貓成功的笑容超級溫暖。（圖／網友提供）

關鍵字： 救貓暖心塞車愛心感動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

阿伯對前車「下跪、鑽車底」他疑惑錄影　結局超級暖獲18萬讚

流浪犬天天守家門口等下班　女心軟決定收編「牠竟帶貓朋友蹭住」

獸醫下班等紅燈…副駕突探出「爆氣狗頭」嗆聲　罵到爆牙笑翻千人

小貓咬壞最愛玩具好沮喪　暖心獸醫動「緊急手術」搶救畫面超萌

澎湖漁民撈到巨蟹「以為賣不了錢」　竟是台灣新紀錄物種

主人亂餵飼料「胖成阿嬤養的」　74克倉鼠收容所努力瘦身找新家

遛狗回家找嘸鑰匙　9柴2阿金「塞爆樓梯間逼視」爸抖：別這樣看我

小虎班被薩摩耶養大　整隻「狗里狗氣」要出門散步還會看家

養貓新神器！國外飼主瘋搶「50元混凝土板」送貓　爆紅原因曝

賓士貓被騙吃藥！一嚼苦苦的氣飆「X拎涼」　媽嚇：朋友帶壞牠的

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

賓士貓大嗑罐罐ing　好吃到「尾巴比讚」快樂魔性搖搖

萌娃睡前消食運動「空中乒乓球」　3貓「目不轉睛」超有耐心陪玩

法鬥散步「被偷襲」發票飛來貼後腿　演技爆棚！嚇得原地躺平翻滾

賓士貓大嗑罐罐ing　好吃到「尾巴比讚」魔性上下搖擺

【沖繩海嘯警報】寵物餐廳撤離貓狗　民眾幫毛孩搧風

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

大陸遊客挑釁餵牛肉乾　惹怒牛群後遭踩踏攻擊

【帶我出門！】柴犬站門口居然等到睡著XD

【誰來救救偶】貓大哥們左右開弓狂舔弟完全停不下來XD

吉娃娃「假裝掰咖」阻止媽上斑　飛機耳狂抖聽見要玩秒正常

小貓咬壞最愛玩具好沮喪　暖心獸醫動「緊急手術」搶救畫面超萌

臘腸兄弟每天必吵　家裡變「侏儸紀世界」齜牙激情互嗆

翻車意外摔下山谷　男重傷斷腿靠「忠犬引路」爬11個小時獲救

阿伯對前車「下跪、鑽車底」他疑惑錄影　結局超級暖獲18萬讚

盲眼橘貓超好戰　看不見仍「爬樹挑釁」只為搧兄弟巴掌

避免路殺悲劇重演　墾管處封路9夜守護陸蟹生命延續

主人亂餵飼料「胖成阿嬤養的」　74克倉鼠收容所努力瘦身找新家

遇俄8.8強震土石崩落！數十隻海獅嚇到集體跳海...驚慌逃竄

流浪犬天天守家門口等下班　女心軟決定收編「牠竟帶貓朋友蹭住」

選前錄影首曝光！劉寶傑神預言大罷免「全命中」　網讚：人間清醒

打臉對等關稅談判黑箱　李淳：草簽前公開內容就無法收尾了

獨／台美談判一定有「法律文件」　雙方代表草簽後就會公開內容

U12世界盃／日本逆轉多明尼加　佐橋陸公關鍵3分砲喊話超越大谷

黃韋盛單場4安奪MVP　感謝教練「像監視器一樣」時時盯著

三上悠亞拍寫真「脫褲露屁股蛋」　女友視角解放S曲線辣爆

Formosa 7s國際七人制足球錦標賽　高雄Attackers捍衛主場

G-SHOCK全金屬錶復古版亮相　再現紅、黃、藍經典配色

兄弟明先發突有變數！鄭浩均傷況曝　雙方為公平先「蓋牌」

黃韋盛單場4支4助逆轉　中信兄弟7比5擊退樂天桃猿

寵物動物熱門新聞

阿伯對前車下跪　結局暖獲18萬讚

浪浪天守家門口　女收編後「又帶小貓蹭住」

獸醫下班　見副駕探出爆氣狗嗆聲

小貓咬壞最愛玩具　暖心獸醫動「緊急手術」搶救

澎湖漁民撈到巨蟹　竟是台灣新紀錄物種

主人亂餵「胖成阿嬤養的」　74克倉鼠努力瘦身

回家找嘸鑰匙　11汪塞爆樓梯逼視

虎班被耶耶養大　整隻變成狗狗貓

養貓新神器　國外飼主瘋搶50元混凝土板

賓士貓被騙吃藥　氣飆X拎涼轟媽

別讓貓咪懶懶變老！9個方法幫熟齡貓「重燃玩心」

賓士吃罐罐中　尾巴魔性搖擺比讚

半夜不睡覺！貓抓活體禮物上床玩

翻車摔下山谷　斷腿男靠「忠犬引路」11小時獲救

讀者迴響

熱門新聞

阿伯對前車下跪　結局暖獲18萬讚

浪浪天守家門口　女收編後「又帶小貓蹭住」

獸醫下班　見副駕探出爆氣狗嗆聲

小貓咬壞最愛玩具　暖心獸醫動「緊急手術」搶救

澎湖漁民撈到巨蟹　竟是台灣新紀錄物種

主人亂餵「胖成阿嬤養的」　74克倉鼠努力瘦身

回家找嘸鑰匙　11汪塞爆樓梯逼視

虎班被耶耶養大　整隻變成狗狗貓

養貓新神器　國外飼主瘋搶50元混凝土板

賓士貓被騙吃藥　氣飆X拎涼轟媽

別讓貓咪懶懶變老！9個方法幫熟齡貓「重燃玩心」

賓士吃罐罐中　尾巴魔性搖擺比讚

半夜不睡覺！貓抓活體禮物上床玩

翻車摔下山谷　斷腿男靠「忠犬引路」11小時獲救

小貓貪玩被蟲咬　結果變戽斗下巴

熱門寵物影片

更多
【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

賓士貓大嗑罐罐ing　好吃到「尾巴比讚」快樂魔性搖搖

賓士貓大嗑罐罐ing　好吃到「尾巴比讚」快樂魔性搖搖

萌娃睡前消食運動「空中乒乓球」　3貓「目不轉睛」超有耐心陪玩

萌娃睡前消食運動「空中乒乓球」　3貓「目不轉睛」超有耐心陪玩

法鬥散步「被偷襲」發票飛來貼後腿　演技爆棚！嚇得原地躺平翻滾

法鬥散步「被偷襲」發票飛來貼後腿　演技爆棚！嚇得原地躺平翻滾

賓士貓大嗑罐罐ing　好吃到「尾巴比讚」魔性上下搖擺

賓士貓大嗑罐罐ing　好吃到「尾巴比讚」魔性上下搖擺

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面