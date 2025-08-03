馬桶多年懸案兇手竟是牠！飼主傻眼：不會沖水也學人用廁所

▲網友發現家中馬桶經常未沖水，原以為是伴侶忘記，最終意外發現真正兇手竟是家中貓咪。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一對網友的爆笑生活分享近日在社群平台引發熱烈討論，原PO表示，自己與伴侶長期以來誤以為對方上完廁所忘記沖馬桶，甚至彼此互懟、默默記帳，直到某天回家「抓包」元兇，才發現真相令人哭笑不得—，原來是家裡的貓在使用馬桶！

該網友表示，與伴侶同住期間長期懷疑對方如廁後未沖馬桶，彼此心中積怨已久，期間雙方不斷懷疑對方遺忘沖馬桶，甚至互相記錄、拍照佐證，數度引發爭執，卻都因對方堅稱「自己一定沖了」而不了了之。某日返家後，兩人親眼目睹貓咪跳上馬桶如廁，全程乾淨利落卻未沖水，才終於還彼此清白。她幽默表示：「雖然貓孩子很聰明，但若能再學會沖水就更好了。」

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這則貼文引來眾多網友留言共鳴。不少人笑稱這隻貓是「社恐克星」，間接幫助飼主和解。有網友表示：「雙方脾氣真好，要是我早就翻臉」，也有人自嘲：「我一定會據理力爭說不可能是我」，甚至有人認真建議：「裝個紅外感應模組，就能實現自動沖水了。」

另有網友分享相似經驗，有人發現家中貓咪竟因貓砂未更換，改用馬桶如廁：「有次忘記鏟貓砂，過幾天發現我家貓在馬桶上如廁，用完還沒沖！」另有網友建議添購紅外感應設備讓馬桶自動沖水，也有人驚訝留言：「這智商太高，孩子以後肯定能教會沖水！」

貼文最後還有「恐怖後續」：有網友笑稱發現家中衛生紙也神秘變少，顯示這隻貓的模仿能力可能遠超預期。留言區迅速變成「貓奴互助會」，討論如何教會家中寵物正確如廁與收尾。這起由馬桶引發的誤會事件，最終靠一隻意外學會用馬桶的貓讓真相大白，也讓不少情侶重新審視生活中的「小細節」，不再輕易對彼此下判斷。

▲許多網友表示「社恐人士救星」就是牠。（圖／翻攝自微博）

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