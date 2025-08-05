汐止小白狗自己出門上廁所遭輾斃　飼主、駕駛各罰15000元

▲小白狗出現在行車紀錄器鏡頭前。（圖／新北市動保處提供）



記者李依融／綜合報導

新北市汐止區一隻小白狗獨自出門上廁所，卻遭來車輾斃，駕駛與飼主各被裁罰新台幣1萬5000元。

這件憾事發生在5月初，一名駕駛行駛過程中看到一隻白狗，卻沒有停車而是減速開過，過程中卻輾過異物，下車察看就發現有犬隻躺在馬路上奄奄一息隨即死亡，當下便報警處理。

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警方追查發現，這隻狗狗是附近居民飼養的，平常就會自己外出上廁所，「飼主說當天返家開門時，狗狗突然暴衝跑出家門，飼主四處找不到，警方通知才知遭撞死。」根據警方相關事證，動保處認定飼主未妥善管理犬隻，造成動物死亡，以法裁罰新台幣1萬5000元。

▲小白狗遭輾後倒在地上。（圖／新北市動保處提供）



此外汽車駕駛明明看到狗卻未停下僅是減速，也未確認犬隻移動到安全範圍，最終過失輾過造成死亡，也依法裁罰新台幣1萬5000元。

新北市動保處呼籲，飼主應落實寵物管養責任，犬隻外出時務必繫上牽繩，避免走失或闖入車道，以保障自身及用路人安全。同時提醒駕駛人，遇見動物出現在道路時，應先停車確認安全，待動物離開後再緩慢通行，共同營造友善動物的生活環境。

▲駕駛看到小狗卻未停下，因過失遭罰1萬5000元。（圖／新北市動保處提供）