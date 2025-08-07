小貓差點活活被火化　禮儀業者開箱驚呼：牠還在呼吸！

記者李依融／綜合報導

高雄一隻2個月大的小貓差點「活活被火化」，所幸火化業者習慣性檢查「是否還有生命跡象」，才在關鍵時刻救下牠一命。當業者打開箱子發現小貓微弱呼吸時，氣到爆粗口，立刻將牠交給動保志工送醫，否則這隻小貓恐怕就會在無聲無息中被活活燒死。

動保協會「永遠的毛小孩」志工@0907weiwei表示，寵物禮儀業者接獲通報，對方說有一隻小貓需要火化，但禮儀業者到場打開箱子看一眼，發現小貓還在呼吸，要不是多看這一眼，「真的差一點被活活火化」。@0907weiwei表示，還好這位業者不論是否明確死亡，都會打開確認是否還有呼吸與心跳，沒想到箱子一打開，竟看到小貓還活著。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲獸醫判斷小貓大約2個月大，有嚴重營養不良。（圖／Threads@0907weiwei提供）



志工將小貓送醫檢查後發現，小貓僅約2個月大，體重不到600公克，遠低於這個年紀應有的1公斤，醫生診斷為嚴重營養不良、脫水、貧血，白血球飆高至4萬以上，初步判斷可能有呼吸道與腸胃道感染，所幸貓瘟快篩為陰性。經治療後，目前小貓已能進食，但攝取熱量仍不足，白天住院、晚上由志工接回照顧，走上漫長的康復之路，並被取名為「橙晨」。

事件曝光後，不少網友震驚又心痛：「如果真的沒有多注意一下，那根本就是活活燒死…牠會有多痛、多恐懼」、「這不是奇蹟，而是愛與責任的累積。業者一句『我總是會再看一下』，救了一條命」、「不多不少，就是這一眼，讓牠還有機會活著。謝謝你」。

志工表示，通報收走橙晨的人後來解釋，開車時看到有小貓在路上掙扎，後來請人協助把小貓放進紙箱，原本要打電話通報禮儀業者，但當時貓咪還有動靜，於是他先將貓咪安置在安全的地方，也拿來濕紙巾和罐頭，但小貓並沒有吃，發文求助也被刪除。隔天晚上，通報人擔心小貓被附近野狗攻擊，再次去確認狀況，感覺小貓狀況不太對、疑似屎尿失禁又癱軟，才會通報禮儀業者協助送行。

▲通報人以為小毛死亡，幸好小生命被細心的禮儀業者救起。（圖／Threads@0907weiwei提供）



志工也呼籲，若家中毛孩瀕死或疑似過世，務必再三確認有無生命跡象，甚至可請專業協助檢查，以免無意中上演悲劇，這也會讓禮儀業者難以釋懷。目前橙晨有腦震盪得狀況，走路會繞圈圈，然而牠是生病小鬥士，乖乖吃飯，甚至會躺著呼嚕嚕，讓照顧牠的志工們心疼又不捨，希望大家幫橙晨加油，讓牠能度過難關順利長大、找到新家。