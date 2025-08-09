竟敢吃我早餐！3公斤博美狗狂吠追黑熊　氣到「飛起來」了

記者李依融／綜合報導

住在加拿大溫哥華的克萊茵(Kayla Kleine)驚見一隻黑熊逃出自己家，隨之而來是家裡3公斤博美狗史考特(Scout)的吠叫聲，她追出去便看到史考特瘋狂地追著黑熊，事後從監視器上看，史考特宛如一顆毛毛砲彈絲毫不畏懼。史考特的行為立刻在網路上爆紅，而克萊茵猜想，「史考特應該很不爽早餐被熊吃了」。

▲黑熊在家裡大搖大擺散步，還吃了狗飼料。（圖／翻攝自Youtube@Kayla Kleine）



這件事發生在4日，克萊茵為了通風而暫時打開家門，沒想到黑熊就這麼大搖大擺闖進來，甚至開始吃起史考特的早餐，此外黑熊還在客廳探索，對沙發跟電視特別有興趣。監視器畫面中，接著就看到一團小毛球邊狂吠邊衝向熊，而黑熊嚇得落荒而逃，小小的史考特窮追不捨，一直到黑熊跑到圍欄外面，牠仍繼續吠叫不止，這一幕也讓隨後追出去的克萊茵看呆。

▲小小的史考特邊吠邊衝出去。（圖／翻攝自Youtube@Kayla Kleine）



克萊茵事後接受當地媒體採訪時說，「我只看到熊嚇得從廚房逃跑，就聽到史考特在狂吠，拿起防熊噴霧衝出去看，就看到熊已經被趕跑了。」後來她看了監視器，才發現黑熊在院子裡玩了一陣子，甚至更大隻的黑熊媽媽也曾來光顧、破壞了圍欄。

▲黑熊被史考特的叫聲嚇到腳滑逃跑。（圖／翻攝自Youtube@Kayla Kleine）



克萊茵透露，史考特平時黏人可愛，但也很有個性，「別看牠小小一隻，其實性格超火爆，連我老公都說，牠生氣的時候滿可怕的。」克萊茵猜想，史考特可能是因為早餐被吃了，加上家裡被侵入，才會不顧自己體型小衝出去，「我很驚訝牠這樣做，但牠真的很兇，所以其實也不太意外。」

▲史考特為了追熊飛越階梯。（圖／翻攝自Youtube@Kayla Kleine）



這段影片分享到網路上，網友們也紛紛驚呆，「動到早餐就是不行」、「早餐被吃不可忍！」、「竟敢吃我早餐！」、「牠是不是以為自己跟黑熊一樣大隻」、「牠們兩個可能對自己的身形都有點誤會」、「小狗狗都來真的！」、「早餐被吃必須動真格了！」。也有網友開玩笑說，「我把這段影片拿給我家小狗看，牠說這肯定是AI吧！」。

▲史考特一邊享用特製餐點，一邊欣賞自己在新聞報導上的表現。（圖／翻攝自Youtube@Kayla Kleine）