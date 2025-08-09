ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

竟敢吃我早餐！3公斤博美狗狂吠追黑熊　氣到「飛起來」了

記者李依融／綜合報導

住在加拿大溫哥華的克萊茵(Kayla Kleine)驚見一隻黑熊逃出自己家，隨之而來是家裡3公斤博美狗史考特(Scout)的吠叫聲，她追出去便看到史考特瘋狂地追著黑熊，事後從監視器上看，史考特宛如一顆毛毛砲彈絲毫不畏懼。史考特的行為立刻在網路上爆紅，而克萊茵猜想，「史考特應該很不爽早餐被熊吃了」。

小博美趕跑大黑熊。（圖／翻攝自Youtube@Kayla Kleine）

▲黑熊在家裡大搖大擺散步，還吃了狗飼料。（圖／翻攝自Youtube@Kayla Kleine）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這件事發生在4日，克萊茵為了通風而暫時打開家門，沒想到黑熊就這麼大搖大擺闖進來，甚至開始吃起史考特的早餐，此外黑熊還在客廳探索，對沙發跟電視特別有興趣。監視器畫面中，接著就看到一團小毛球邊狂吠邊衝向熊，而黑熊嚇得落荒而逃，小小的史考特窮追不捨，一直到黑熊跑到圍欄外面，牠仍繼續吠叫不止，這一幕也讓隨後追出去的克萊茵看呆。

小博美趕跑大黑熊。（圖／翻攝自Youtube@Kayla Kleine）

▲小小的史考特邊吠邊衝出去。（圖／翻攝自Youtube@Kayla Kleine）

克萊茵事後接受當地媒體採訪時說，「我只看到熊嚇得從廚房逃跑，就聽到史考特在狂吠，拿起防熊噴霧衝出去看，就看到熊已經被趕跑了。」後來她看了監視器，才發現黑熊在院子裡玩了一陣子，甚至更大隻的黑熊媽媽也曾來光顧、破壞了圍欄。

小博美趕跑大黑熊。（圖／翻攝自Youtube@Kayla Kleine）

▲黑熊被史考特的叫聲嚇到腳滑逃跑。（圖／翻攝自Youtube@Kayla Kleine）

克萊茵透露，史考特平時黏人可愛，但也很有個性，「別看牠小小一隻，其實性格超火爆，連我老公都說，牠生氣的時候滿可怕的。」克萊茵猜想，史考特可能是因為早餐被吃了，加上家裡被侵入，才會不顧自己體型小衝出去，「我很驚訝牠這樣做，但牠真的很兇，所以其實也不太意外。」

小博美趕跑大黑熊。（圖／翻攝自Youtube@Kayla Kleine）

▲史考特為了追熊飛越階梯。（圖／翻攝自Youtube@Kayla Kleine）

這段影片分享到網路上，網友們也紛紛驚呆，「動到早餐就是不行」、「早餐被吃不可忍！」、「竟敢吃我早餐！」、「牠是不是以為自己跟黑熊一樣大隻」、「牠們兩個可能對自己的身形都有點誤會」、「小狗狗都來真的！」、「早餐被吃必須動真格了！」。也有網友開玩笑說，「我把這段影片拿給我家小狗看，牠說這肯定是AI吧！」。

小博美趕跑大黑熊。（圖／翻攝自Youtube@Kayla Kleine）

▲史考特一邊享用特製餐點，一邊欣賞自己在新聞報導上的表現。（圖／翻攝自Youtube@Kayla Kleine）

關鍵字： 博美狗黑熊熊入侵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「罐頭給保全，然後餵他」　外送員疑惑→融化：最可愛訂單

高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

邊境牧羊犬跑別桌撒嬌「中獎客人」超忙　網笑：你幹麻綁別人的狗

從小戴黑面具！萌汪「原本取名叫小黑」　初次洗澡後全家傻眼了

台南農田溝渠設「3D列印蛇類爬梯」　保育類草花蛇成功爬出

棕棕新家「打造中」　領養人為牠重整草皮：希望盡快接回家

2個月警犬寶寶「大福」報到！　肉嘟嘟萌笑網友被心臟爆擊

誘捕浪貓卻聽到「熟悉哭哭聲」　自家貪吃狗窘被「誤捉」

去爺爺奶奶家太開心　黃金獵犬「甩小包包飛撲」爆紅：根本是毛孫

皮膚病小狗差點被安樂死　女孩放學回家「見到牠」激動落淚

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

水餃剩一顆變蒼蠅產房　邊緣擠滿「白色米粒」網友大喊噁心

阿拉斯加犬接機遇機長空姐　蓬鬆毛毛秒讓姐姐們融化♥

高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

嘉義蘭潭演奏電吹管…綠鬣蜥也想聽　囂張入鏡合影相距僅1米

肉肉太香！誘捕浪貓節育送養　自家貪吃狗參一咖被「誤捉」進籠

放飯時間到！貴賓急得快說出話　鼻子噴氣、手手怒撥碗架狂示意

小貓差點被火化

小貓差點被火化2

鳳頭鸚鵡學貓叫

熱心橘貓幫土地公舔毛　阿嬤「先錄影再說」阿公跟著寵

竟敢吃我早餐！3公斤博美狗狂吠追黑熊　氣到「飛起來」了

陸龜「超慢速爬行」險被車輾　潮州警當快遞助牠過馬路

2個月警犬寶寶「大福」報到！　肉嘟嘟萌笑網友被心臟爆擊

邊境牧羊犬跑別桌撒嬌「中獎客人」超忙　網笑：你幹麻綁別人的狗

「超大白蟻」啃木頭、掃地機器人也遭殃　法鬥瘋狂拆家被罵還生氣

棕棕新家「打造中」　領養人為牠重整草皮：希望盡快接回家

高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

皮膚病小狗差點被安樂死　女孩放學回家「見到牠」激動落淚

奴才無聊拿特效拍貓　主子變身「醜萌大眼怪」眼睛變探照燈

統一獅4星趣味競賽同樂　全國社區學生棒球大賽66隊爭奪冠軍

灶腳大賽開跑！FTISLAND唱完大巨蛋「10月再唱2專場」　鄭振永9月辦見面會

女友就坐副駕　色男換到後座「照顧」她閨蜜！卻傳出叫喊聲

快訊／紐約時報廣場槍響3人中彈！遊客驚恐尖叫狂逃　17歲槍手被逮

道奇貝茲炸裂逆轉2分彈！　賽後告白生日妻「哈尼我愛你」

《鬼滅之刃》禰豆子本尊人在台灣！「現身夜市」秒回飯店

台東「東岸定越」升級登場　闖關挑戰中學權利

星巴克8／11推「大杯以上買一送一」　慶星冰樂30周年

後勁跨季21連勝追平潘威倫神紀錄　魔鷹生日雙響雄鷹8比0大勝獅

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯：不然我讓妳死喔

寵物動物熱門新聞

餵保全吃罐頭？外送員疑惑→笑了

高雄女童虐貓　抓腳拋接還炫耀

邊牧跑別桌撒嬌　中獎客人超忙

原本取名叫小黑　汪洗澡後全家看傻

台南農田溝渠設「蛇行通道」　保育類草花蛇成功爬出

棕棕新家打造中　領養人為牠整草皮

2個月警犬寶寶報到！肉嘟嘟萌笑

誘捕浪貓節育　籠內是自家貪吃狗

阿金開心去爺爺奶奶家　網：根本是毛孫

小狗差點安樂死現身她家　女孩落淚

嘉義演奏電吹管…綠鬣蜥囂張入鏡合影

奴才拿特效拍貓　主子眼睛變頭燈

竟敢吃我早餐！3KG博美狂吠追黑熊

失去父母　孤兒袋鼠抱泰迪熊取暖

讀者迴響

熱門新聞

餵保全吃罐頭？外送員疑惑→笑了

高雄女童虐貓　抓腳拋接還炫耀

邊牧跑別桌撒嬌　中獎客人超忙

原本取名叫小黑　汪洗澡後全家看傻

台南農田溝渠設「蛇行通道」　保育類草花蛇成功爬出

棕棕新家打造中　領養人為牠整草皮

2個月警犬寶寶報到！肉嘟嘟萌笑

誘捕浪貓節育　籠內是自家貪吃狗

阿金開心去爺爺奶奶家　網：根本是毛孫

小狗差點安樂死現身她家　女孩落淚

嘉義演奏電吹管…綠鬣蜥囂張入鏡合影

奴才拿特效拍貓　主子眼睛變頭燈

竟敢吃我早餐！3KG博美狂吠追黑熊

失去父母　孤兒袋鼠抱泰迪熊取暖

法鬥狂拆家　連掃地機器人都啃爛

熱門寵物影片

更多
【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

水餃剩一顆變蒼蠅產房　邊緣擠滿「白色米粒」網友大喊噁心

水餃剩一顆變蒼蠅產房　邊緣擠滿「白色米粒」網友大喊噁心

阿拉斯加犬接機遇機長空姐　蓬鬆毛毛秒讓姐姐們融化♥

阿拉斯加犬接機遇機長空姐　蓬鬆毛毛秒讓姐姐們融化♥

高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

高雄女童「抓貓拋接」直播風火輪　頭下腳上逃竄抓回還炫耀

嘉義蘭潭演奏電吹管…綠鬣蜥也想聽　囂張入鏡合影相距僅1米

嘉義蘭潭演奏電吹管…綠鬣蜥也想聽　囂張入鏡合影相距僅1米

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面