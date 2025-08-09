熱心橘貓幫土地公舔毛　阿嬤「先錄影再說」阿公跟著寵

記者李依融／綜合報導

橘貓波奇塔跳上神桌，熱情忘我地幫土地公爺爺「舔鬍鬚」，阿嬤見狀非但沒有阻止還「先拍再說」，連平常最注重神像的阿公也沒有生氣，反而擔心貓孫吃進尼龍會生病，奴才將這個可愛的畫面分享到Threads，立刻引來網友們關注。

影片中，波奇塔盡情地用舌頭幫土地公神像「梳毛」，阿嬤看到這個畫面趕快找手機錄影，過了一陣子才輕輕拍貓孫的背阻止。飼主表示，平常阿公最在意神像，但是看到波奇塔這樣卻不生氣，反而提醒「要阻止牠，那個鬍鬚是尼龍做的，怕牠吃下去」，沒想到阿公阿貓寵貓到如此地步。

▲貓咪忘情地幫土地公「梳毛」。（圖／Threads@moes5577提供）



這段影片迅速引起網友關注，大家不僅被波奇塔的調皮模樣吸引，還被阿公阿嬤的寵愛與擔心所感動。許多網友留言表示，「感覺土地公也是在微笑看著貓咪，充滿了溫暖的氣氛」，並且笑稱「阻止貓咪的原因居然不是因為不敬，而是怕牠吃到不該吃的東西，這也太寵了吧！」。飼主也笑說，「阿公認證，這不是第一次了」，可以看出波奇塔與這對長輩之間的深厚感情。

不過也有細心的網友發現神桌上有百合花，對貓咪而言這是劇毒植物，隨後紛紛建議飼主應該把百合撤掉並帶貓咪去檢查。飼主得知後立刻帶波奇塔去檢查，抽血後確認健康狀況一切正常，非常感謝網友的提醒與關心。

▲波奇塔到醫院檢查，血檢數字一切正常。（圖／Threads@moes5577提供）