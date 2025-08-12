新竹狗園煉獄9死1命危　負責人稱：行動不便有請人照顧

實習記者陳安榆／綜合報導

新竹縣新埔鎮一處狗園爆出虐狗案，許多犬隻餓死成白骨，新竹縣動物保護防疫所12日前往稽查，共發現34隻倖存犬隻、9具遺體，還有1隻命危仍在搶救中。該園區經確認為未申請的違章園區，藍姓負責人也於稍早配合出面前往防疫所說明。由於本案涉及刑責，目前已經移送地檢署，詳細罰則還須待檢察機關審理。

▲新竹狗園發現多隻狗被活活餓死。（圖／翻攝自Threads／邵柏虎）



[廣告]請繼續往下閱讀...

新竹縣動物保護防疫所技正林志成向《ETtoday寵物雲》說明，第一時間無法聯繫上藍姓負責人，對方今早才接起電話並配合到案調查，藍姓負責人表示自身行動不便，故有請人協助照料狗園，沒想到釀成現在的局面。園區共發現34隻倖存犬隻、9具遺體，還有1隻命危仍在搶救中，由於不當飼養造成動物死亡，依照《動物保護法》第25條，可處2年以下有期徒刑，併科罰金20萬到200萬。

▲動保處與志工、警方11日晚間獲報前往稽查，12日上午終於聯繫上藍姓負責人。（圖／翻攝自Threads／邵柏虎）



林志成提到，對於民眾質疑「一狗5萬照顧費」的行為，藍姓負責人否認此事，不過若是查獲相關證據則可能違反《動物保護法》第22條，再依同法第25-2條處以10萬以上300萬元以下罰鍰。由於犬隻數量不少，故先安置於原地，現場留有30幾包飼料及乾淨水源，將會繼續派員前往照料及清潔。

▲倖存的狗狗將先安置原地，動保所會繼續派員前往照料。（圖／翻攝自Threads／邵柏虎）