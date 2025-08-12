桃園榮華派出所「英勇喵警」抓蛇又驅鼠　守護當地警民安全

▲桃園市大溪警分局榮華派出所位於偏遠山區，員警領養2隻小貓，長大後成功驅鼠，昨天還幫忙抓蛇，協助守護同仁與洽公民眾安全。（圖／大溪警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局大溪警分局榮華派出所位於偏僻高地，周邊自然生態資源相當豐富，舉凡果子狸、山羌、鼬獾、山豬、彌猴、錦蛇、龜殼花、過山刀、飛鼠及大冠鷲等野生動物，時常在轄內出沒；去年同仁領養2隻剛出生小貓，今年剛成年滿周歲，不但幫忙派出所驅鼠，昨天（11日）更展現抓蛇本領，捕捉一尾想闖進派出所臭青母，成功守護同仁與洽公民眾安全。

▲桃園市大溪警分局榮華派出所員警沒有領養小貓之前，常常要自己抓蛇。（圖／大溪警方提供）

大溪警分局指出，去年榮華派出所因老鼠咬壞電線，副所長鍾名遠向轄區居民處領養兩隻剛出生小貓，分別取名「小胖」（花斑紋）與「阻抗」（黑色），事隔一年，2隻小貓已滿周歲，在派出所同仁照顧與調教下，2隻貓幫忙解決派出所鼠患問題。

▲桃園市大溪警分局榮華派出所領養小貓「小胖」，昨天幫忙制伏臭青母。（圖／大溪警方提供）

昨天上午，員警黃佳樂在派出所前發現一條臭青母與「小胖」在糾纏，隨後被制服在地，員警們直說，所幸「小胖」機警與敏捷身手，避免蛇類爬進所內，成功守護同仁與洽公民眾安全，同仁則笑稱：「小胖才是真正的毛小孩警員」。

大溪警分局表示，駐地安全與生態保護同樣重要，榮華派出所內的2隻貓咪不僅是員警心靈療癒夥伴，更是默默守護派出所的「毛小英雄」，只要有同伴陪伴，就不怕有啥不速之客入侵。