宜蘭「鴕鳥」雨夜翹家狂奔5公里　體重破百用貨車載回家

實習記者陳安榆／採訪報導

宜蘭民眾在網路上發文「颱風天遇到馬路三寶」，竟是目睹一隻鴕鳥狂奔。找到飼主後得知，這隻叫做罔市的鴕鳥似乎是被雷聲嚇到才撞破柵欄，從壯圍鄉一路跑到羅東鎮，足足衝了至少5公里。所幸目前當事鳥已經平安回家，僅有一點擦傷，飼主也將圍欄全面升級，避免再度發生意外翹家事件。

▲罔市在朋友的護送下安全到家。（圖／飼主@a5457jing 提供）



飼主王先生和《ETtoday寵物雲》分享，他養了3隻鴕鳥，家裡有700坪戶外空間讓動物們活動，逃家「罔市」今年1歲，平日裡非常乖非常親人，「因為颱風要來，我們一整晚都在擔心鳥寶們的狀態，直到半夜2點才敢入睡，沒想到睡不到2個小時就出大事了。」他推測，罔市可能是被巨大的雷聲嚇壞才會衝出去，還一路衝到羅東，恰巧朋友遇到趕緊聯繫他，「朋友半夜在店裡擔心漏水的事情，結果竟然遇到罔市」。

罔市先被朋友安置，王先生也趕緊開車去接，最後開貨車護送罔市回家。照片中能看到，罔市趴著佔貨車後斗將近一半的面積，可見牠身型巨大。

▲罔市個性非常乖，這次是被嚇到才會衝破柵欄。（圖／飼主@a5457jing提供）



罔市最喜歡吃鬼針草和飼料，個性很親人，主人走到哪跟到哪，就連面對陌生人都很能「自來熟」，是傲嬌的小公主。王先生家中的鴕鳥們年紀分別是1歲多、5個月和2個月，他說鴕鳥小的時候很可愛，但大概10個月就能夠長得比人還高，最大體重可達150公斤以上。

▲罔市（右）10個月大時就已經高達2米。（圖／飼主@a5457jing提供）



王先生提到，之前罔市曾跑去鄰居家吃草過，再加上本次驚魂事件，已經著手再次升級全面加固柵欄。有鑑於這次的經驗，他在網路上提醒，「給同樣有飼養鴕鳥的飼主們借鏡，牠們衝起來時速60公里，成鳥體重破百公斤，這個衝擊力，一般柵欄在關鍵的時刻無用」，同時也很感謝共同協助罔市回家的所有人。