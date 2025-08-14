ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

樂天桃猿棒球場推出寵物友善專區　8/16起開放預售

▲桃園打造「棒球場寵物樂園」

▲樂天桃猿棒球場寵物友善專區。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府動物保護處首度於職業棒球場規劃專屬寵物友善空間，打造全台首創「棒球場寵物樂園」創新觀賽體驗，整體空間規劃包含2F看台區、1F室內區、1F毛孩跑跳區等3大亮點區域，預計8月22日正式啟用，專區門票預計16日起開放預售，每張門票提供一人及一隻毛孩入場。

農業局長陳冠義表示，市府致力落實寵物友善城市，與中華職棒樂天桃猿合作打造全新寵物觀賽友善設施，3大亮點區域搶先曝光，包含配置長椅與毛孩專屬休息小屋，讓飼主與毛孩共同觀賞賽事的「看台區」、具遮蔽設計與人工草與桌椅，適合毛孩間歇放鬆休息的「室內區」，以及設置安全圍欄，並設有球棒造型設施，讓毛小孩能安心活動的「毛孩跑跳區」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園打造「棒球場寵物樂園」

▲樂天桃猿棒球場寵物友善專區。（圖／市府提供）

動保處長王得吉表示，基於維護場內秩序與動物安全考量，入場毛孩限於「1F毛孩跑跳區」可免牽繩自由移動，於寵物樂園其餘區域則需攜帶牽繩及必要安全配備；動保處也將於8月22日啟用日起3天提供免費寵物健檢、狂犬病疫苗及晶片施打，未來也將不定期舉辦。1樓毛孩跑跳區公共場域，未來也擬規畫特定時段開放一般民眾使用。

樂天桃猿寵物友善專區門票16日起開放預售，每張門票提供一人及一隻毛孩入場，平日場次每張350元、假日場次每張500元；購買專區門票還能獲得本土知名寵物品牌汪喵星球專屬大禮包，內含美味零食及「情緒保健肉泥」幫助狗狗在熱鬧的球場中也能感到安心放鬆，總價值超過 500 元。寵物專區除了完備硬體設施，在軟體面亦備有寵物尿布墊、除臭噴霧、紙巾等，確保毛孩與飼主都能舒適觀賽、無後顧之憂。

關鍵字： 桃園動保處樂天桃猿寵物友善專區門票

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【默默被可愛到了】凌晨捕捉到小畫家在玻璃作畫「膽小狗英雄」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

黃金獵犬照鏡子「意外發現有牙齒」　11秒表情包爆紅：真的很凶

邊境牧羊犬跑別桌撒嬌「中獎客人」超忙　網笑：你幹麻綁別人的狗

目睹孩童被流浪犬攻擊　德國牧羊犬變身「超狗」飛撲跳2樓救人

基隆「蜂鷹菜鳥」誤闖火車怕爆　亂竄縮角落還張嘴威嚇

每天都會見面　狗狗發現「最愛鄰居奶奶突消失」茫然：一直在等她

獸醫說主子「膀胱比較大」　媽鏟到「裹粉大雞排」瞬間秒懂

猴硐三貓「後背遭切開」血肉都外露　志工曝：明顯人為造成

男在家發現「毛毛現行犯」　呆萌米格魯偷狗玩具卡門尷尬被逮

頭臉長出觸手狀恐怖黑瘤　社區出現多隻「變種怪兔」專家曝真相

主人外出突收到通知　發現「愛貓用監視器求救」：家中失火了

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

用餐時自家「邊境」跑別桌撒嬌　中獎客人超忙：右手吃飯左手摸頭

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

女子跳船失誤「彈飛毛孩」　牠飛半空還轉圈臉超懵XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

基隆「蜂鷹菜鳥」誤闖火車怕爆　亂竄縮角落還張嘴威嚇

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

爬山遇「野生烈空座」迷你版　頭有龍角龍鬚網友大呼幸運

猴群颱風天不避風雨　台東橋上全家集體觀浪

樂天桃猿棒球場推出寵物友善專區　8/16起開放預售

基隆「蜂鷹菜鳥」誤闖火車怕爆　亂竄縮角落還張嘴威嚇

目睹孩童被流浪犬攻擊　德國牧羊犬變身「超狗」飛撲跳2樓救人

獸醫說主子「膀胱比較大」　媽鏟到「裹粉大雞排」瞬間秒懂

男在家發現「毛毛現行犯」　呆萌米格魯偷狗玩具卡門尷尬被逮

全台首創「棒球場寵物樂園」桃園登場　3大亮點區域搶先開箱

台中女學霸科展涉抄襲「9天考回台大醫」　校友醫驚呼：文曲星下凡

楊柳颱風過後　台電新營區處搶修不鬆懈復電率突破99.5%

超便利！「冰鎮按摩眼霜」超紅　一觸冰涼改善眼周疲態

無症狀28歲男查出大腸癌變臉　醫嘆：年輕患者逐漸增加

賴清德民調重挫　呂秀蓮建議「辭去黨主席」點台南災情太傷老百姓

首個沒被擊敗的颱風　楊柳「飆速對決台灣」影像曝！神閃避最高山

閱之海筆記／天皇御准：櫻花妹奉旨慰安駐日美軍！

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

樂天桃猿棒球場推出寵物友善專區　8/16起開放預售

七夕限定糕點！　桃竹苗創業鳳凰商家推出浪漫甜點

寵物動物熱門新聞

黃金獵犬照鏡子「發現有牙齒」　表情包爆紅

邊牧跑別桌撒嬌　中獎客人超忙

孩童被浪犬攻擊　德國牧羊犬變身「超狗」救人

蜂鷹幼鳥誤闖火車　怕爆角落威嚇

每天都會見面 狗狗發現最愛奶奶突然消失

獸醫說貓膀胱大　鏟出巨屎後秒懂

猴硐三貓遭割背　志工曝顯然人為

男在家發現「毛毛現行犯」　米格魯偷玩具被逮

頭臉長出觸手狀黑瘤　專家曝「變種怪兔」真相

家中失火　寵物貓用監視器向主人求救

桃園打造「棒球場寵物樂園」　8/16起開放預售

貓咪小孩同時要拍拍　媽手不夠用

阿金咬娃娃站電梯門口　期待遛它

宜蘭「鴕鳥」雨夜翹家　狂奔5公里

讀者迴響

熱門新聞

黃金獵犬照鏡子「發現有牙齒」　表情包爆紅

邊牧跑別桌撒嬌　中獎客人超忙

孩童被浪犬攻擊　德國牧羊犬變身「超狗」救人

蜂鷹幼鳥誤闖火車　怕爆角落威嚇

每天都會見面 狗狗發現最愛奶奶突然消失

獸醫說貓膀胱大　鏟出巨屎後秒懂

猴硐三貓遭割背　志工曝顯然人為

男在家發現「毛毛現行犯」　米格魯偷玩具被逮

頭臉長出觸手狀黑瘤　專家曝「變種怪兔」真相

家中失火　寵物貓用監視器向主人求救

桃園打造「棒球場寵物樂園」　8/16起開放預售

貓咪小孩同時要拍拍　媽手不夠用

阿金咬娃娃站電梯門口　期待遛它

宜蘭「鴕鳥」雨夜翹家　狂奔5公里

楊柳吹翻鐵皮屋　小狗嚇呆找掩護

熱門寵物影片

更多
【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

用餐時自家「邊境」跑別桌撒嬌　中獎客人超忙：右手吃飯左手摸頭

用餐時自家「邊境」跑別桌撒嬌　中獎客人超忙：右手吃飯左手摸頭

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

女子跳船失誤「彈飛毛孩」　牠飛半空還轉圈臉超懵XD

女子跳船失誤「彈飛毛孩」　牠飛半空還轉圈臉超懵XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面