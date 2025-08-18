超稀有！泰國「黑白蟹」驚見變種　鮮艷顏色如同外星人

▲熊貓蟹以黑白相間花紋得名。（圖／翻攝自กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช臉書，下同）

泰國國家公園野生動植物保育廳（Department of National Parks）近日公開一種罕見螃蟹，紫色甲殼類生物充滿一種「外星感」，而牠其實叫熊貓蟹，也是生態系統是否健康的重要指標，是一種半陸生螃蟹，以黑白相間花紋得名。

據《Popular Science》報導，該公園的巡守員在觀光季結束前拍到這些稀有的公主蟹，牠們的背甲長大後約有2.5公分寬。貼文寫道，「這項發現被視為大自然的珍貴禮物。『公主蟹』的現身，不僅是難得一見的稀有物種，更是生態系統是否健康的重要指標。」

▲變種的紫色熊貓蟹，鮮艷顏色如同外星人。

據了解，這些螃蟹是以泰國詩琳通公主（Princess Maha Chakri Sirindhorn）的名字命名，牠們也被稱作熊貓蟹（Lepidothelphusa cognetti），是一種半陸生螃蟹，以黑白相間花紋得名。

據《曼谷郵報》報導，熊貓蟹最早於1986年在Ngao瀑布國家公園被發現，但也有資料指出該物種其實更早之前就被發現。報導稱，雖然關於熊貓蟹的研究資料仍相當有限，更不用說這種紫色變異體，但不變的是照片令人驚豔，先前公園也慶祝發現了一隻傳統黑白色的熊貓蟹。

貼文續稱，「Kaeng Krachan國家公園是一處擁有無價生物多樣性的世界遺產，棲息著受保護的野生動物。這些生物的出現證明森林區域仍維持著極佳的環境品質。」園方強調，螃蟹的出現提醒他們，要共同守護這片世界遺產森林的價值。

▲研究人員認為，特殊顏色可能是偶然進化，特殊外觀不一定有什麼功能。

