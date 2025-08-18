ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
2025寵物電商行銷攻略　掌握「四大策略」引爆毛孩經濟

狗與飼主。（圖／達志示意圖）

▲台灣寵物登記數量已超越新生兒，越來越多人關心「毛小孩」是否健康快樂。（圖／達志示意圖）

記者李依融／綜合報導

在台灣少子化與都市化的影響下，寵物正逐漸取代孩子成為家庭的重要成員，帶動了日益壯大的「毛孩經濟」。根據農業部的統計，2023年新增寵物登記數量已遠超新生兒數，顯示寵物市場的快速增長。隨著寵物的需求日益多樣化，從食品、健康、美容到社群、旅遊等領域，寵物市場正在迎來更多機遇。如何精準觸及這群新興消費族群，並創造情感聯結，成為品牌必須掌握的行銷策略。adGeek的行銷專家提出了四大關鍵策略，協助品牌在這場「毛孩經濟」浪潮中脫穎而出。

貓狗生病。（圖／達志示意圖）

▲許多飼主為求心安，發現異狀會先上網尋求其他飼主的經驗，並就醫時尋求適合的協助。（圖／達志示意圖）

一、喵準社群商機：毛爸毛媽瘋線上社團

隨著毛孩在家中地位的提高，許多毛爸毛媽都在社群中尋求養育建議，舉凡毛小孩吃不下、皮膚過敏、一整天沒精神，在看醫生之前，許多毛爸、毛媽會先上網問網友了解可能情況。許多社群不僅是分享寵物日常，還包含專業的養育資訊，如選擇玩具、輔助道具或寵物餐廳等，讓消費者與品牌建立情感聯結。結合專業人士經營的社群，除了能增強品牌信任度，也能在社群中穩定吸引粉絲，適合長期耕耘流量，精準觸及消費者內心。

貓。（圖／達志示意圖）

▲毛孩網紅超夯，飼主們對於KOL推薦的內容更加信任。（圖／達志示意圖）

二、多渠道經營，KOL打進同溫層

根據Google調查，有31%的消費者購物前會在網路上收集資訊，並參考評價，因此品牌應該積極經營多平台，像是YouTube、Instagram、Facebook等，甚至是目前受歡迎的Threads，抓住每個產品與消費者接觸的機會。許多飼主會開設專屬的社群，像是台南柯基犬「連環泡有芒果」、以養貓與開箱為主「好味小姐」、漫畫家與遊戲實況主貓奴「辛卡米克」等熱門社群，都擁有強大的黏著度，並且能引導消費者信任KOL推薦的產品，更容易跟風下單。

貓吃飯,貓吃飼料,貓。（圖／達志示意圖）

▲精準的廣告投放，對於業者來說更能吸引目標族群。（圖／達志示意圖）

三、精準觸及受眾，廣告放對地方

根據Google的消費者報告，消費者在做購物決定時，會使用7至12個不同的渠道。品牌主應該在「消費者最需要時」或是「消費者還未意識到需求時」展示廣告。例如，當你在逛ETtoday寵物雲看狗狗影片時，旁邊出現的就是品牌的寵物益生菌廣告，而adGeek智聯網就能協助品牌達到這樣的效果。adGeek的AI技術能從網站內容與訪客行為進行語意分析，為品牌提供最契合消費者需求的廣告素材，將品牌訊息傳達給真正需要的消費者。

狗吃東西。（示意圖／達志影像）

▲除了預定的目標，拓展新的受眾也是增加品牌力的方法。（圖／達志示意圖）

四、AI找出新受眾，擴大品牌影響力

如果您還在擔心如何找出新的受眾，adGeek的AI智能廣告投手能幫助品牌擴大客群。例如，當品牌以「毛孩高品質餐點」為主題時，adGeek以AI廣告投手，找到與之相關的受眾群體，從「原型食物」、「愛迪達」、「開架彩妝」到「韓國團體」等有興趣的群體進行精準投放，這樣不僅能擴大品牌的線上市場占比，還顯著提升了廣告回報率（ROAS）。

▲▼狗狗生病 。（示意圖／達志影像）

▲毛孩成為家庭情感核心，因此「毛孩經濟」正蓬勃發展。（圖／達志示意圖）

面對少子化與都市化的雙重挑戰，寵物逐漸成為家庭情感核心，帶動了龐大的「毛孩經濟」。未來不僅是基本的食品、美容、寄養需求擴張，更會衍生出如社群、娛樂、旅遊等高參與的消費場景。想了解更多寵物市場趨勢，歡迎報名參加adGeek與大數據BIG DATA合辦的寵物論壇。

透過adGeek提出的四大行銷策略，從精準的社群經營、多平台KOL影響、OMO體驗設計到AI智慧擴圈，品牌能夠全方位掌握新世代毛爸毛媽的需求，提升情感聯結與消費轉換率。未來，寵物市場仍將持續成長，能否掌握消費者心佔率，將是品牌在這場競爭中的致勝關鍵。

夫妻逛收容所回程多了「60KG高山犬」　立刻去家具行買大沙發

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

懷孕浪貓突然出現在門口　女餵養發現生出「一窩驚喜包幼貓」

狗狗焦慮來自主人　徐千京過動體質感染邊牧

萌汪下河追小石塊　出水咬著「超級放大版」滿臉驕傲等稱讚

鴨群優游混入「長脖子鴯鶓」　飼主揭：第一次下水嚇到尖叫

每天都會見面　狗狗發現「最愛鄰居奶奶突消失」茫然：一直在等她

獸醫說主子「膀胱比較大」　媽鏟到「裹粉大雞排」瞬間秒懂

德州「14歲雞阿嬤」破金氏紀錄　每天散步看電視快樂養老

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

ETtoday寵物雲

