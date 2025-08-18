2025寵物電商行銷攻略　掌握「四大策略」引爆毛孩經濟

▲台灣寵物登記數量已超越新生兒，越來越多人關心「毛小孩」是否健康快樂。（圖／達志示意圖）



記者李依融／綜合報導

在台灣少子化與都市化的影響下，寵物正逐漸取代孩子成為家庭的重要成員，帶動了日益壯大的「毛孩經濟」。根據農業部的統計，2023年新增寵物登記數量已遠超新生兒數，顯示寵物市場的快速增長。隨著寵物的需求日益多樣化，從食品、健康、美容到社群、旅遊等領域，寵物市場正在迎來更多機遇。如何精準觸及這群新興消費族群，並創造情感聯結，成為品牌必須掌握的行銷策略。adGeek的行銷專家提出了四大關鍵策略，協助品牌在這場「毛孩經濟」浪潮中脫穎而出。

▲許多飼主為求心安，發現異狀會先上網尋求其他飼主的經驗，並就醫時尋求適合的協助。（圖／達志示意圖）



一、喵準社群商機：毛爸毛媽瘋線上社團

隨著毛孩在家中地位的提高，許多毛爸毛媽都在社群中尋求養育建議，舉凡毛小孩吃不下、皮膚過敏、一整天沒精神，在看醫生之前，許多毛爸、毛媽會先上網問網友了解可能情況。許多社群不僅是分享寵物日常，還包含專業的養育資訊，如選擇玩具、輔助道具或寵物餐廳等，讓消費者與品牌建立情感聯結。結合專業人士經營的社群，除了能增強品牌信任度，也能在社群中穩定吸引粉絲，適合長期耕耘流量，精準觸及消費者內心。

▲毛孩網紅超夯，飼主們對於KOL推薦的內容更加信任。（圖／達志示意圖）



二、多渠道經營，KOL打進同溫層

根據Google調查，有31%的消費者購物前會在網路上收集資訊，並參考評價，因此品牌應該積極經營多平台，像是YouTube、Instagram、Facebook等，甚至是目前受歡迎的Threads，抓住每個產品與消費者接觸的機會。許多飼主會開設專屬的社群，像是台南柯基犬「連環泡有芒果」、以養貓與開箱為主「好味小姐」、漫畫家與遊戲實況主貓奴「辛卡米克」等熱門社群，都擁有強大的黏著度，並且能引導消費者信任KOL推薦的產品，更容易跟風下單。

▲精準的廣告投放，對於業者來說更能吸引目標族群。（圖／達志示意圖）



三、精準觸及受眾，廣告放對地方

根據Google的消費者報告，消費者在做購物決定時，會使用7至12個不同的渠道。品牌主應該在「消費者最需要時」或是「消費者還未意識到需求時」展示廣告。例如，當你在逛ETtoday寵物雲看狗狗影片時，旁邊出現的就是品牌的寵物益生菌廣告，而adGeek智聯網就能協助品牌達到這樣的效果。adGeek的AI技術能從網站內容與訪客行為進行語意分析，為品牌提供最契合消費者需求的廣告素材，將品牌訊息傳達給真正需要的消費者。

▲除了預定的目標，拓展新的受眾也是增加品牌力的方法。（圖／達志示意圖）



四、AI找出新受眾，擴大品牌影響力

如果您還在擔心如何找出新的受眾，adGeek的AI智能廣告投手能幫助品牌擴大客群。例如，當品牌以「毛孩高品質餐點」為主題時，adGeek以AI廣告投手，找到與之相關的受眾群體，從「原型食物」、「愛迪達」、「開架彩妝」到「韓國團體」等有興趣的群體進行精準投放，這樣不僅能擴大品牌的線上市場占比，還顯著提升了廣告回報率（ROAS）。

▲毛孩成為家庭情感核心，因此「毛孩經濟」正蓬勃發展。（圖／達志示意圖）



面對少子化與都市化的雙重挑戰，寵物逐漸成為家庭情感核心，帶動了龐大的「毛孩經濟」。未來不僅是基本的食品、美容、寄養需求擴張，更會衍生出如社群、娛樂、旅遊等高參與的消費場景。想了解更多寵物市場趨勢，歡迎報名參加adGeek與大數據BIG DATA合辦的寵物論壇。

透過adGeek提出的四大行銷策略，從精準的社群經營、多平台KOL影響、OMO體驗設計到AI智慧擴圈，品牌能夠全方位掌握新世代毛爸毛媽的需求，提升情感聯結與消費轉換率。未來，寵物市場仍將持續成長，能否掌握消費者心佔率，將是品牌在這場競爭中的致勝關鍵。