鴨群優游混入「長脖子鴯鶓」　飼主揭：第一次下水嚇到尖叫

記者李依融／綜合報導

美國奧勒岡州的迪納(Deena Rounds)一向喜歡欣賞鄰居家鴨群悠閒的泳姿，但最近她發現其中有一隻「怪怪的鴨子」，不僅脖子和背長得異常，游動姿勢也顯得十分古怪。她好奇詢問了飼主凱西(Kasey Nothiger)，才發現這隻「怪鴨」其實是一隻鴯鶓，名叫黛西(Daisy)。

幾個月前，凱西收養了2周大的鴯鶓黛西，起初她把黛西和其他大鴯鶓放在同一農場，但由於黛西體型較小，為了讓牠能有更好的生活環境，凱西決定將牠隔離在一旁。然而，獨自一鳥讓黛西感到非常孤單，於是凱西決定帶來與黛西體型相近的5隻小鴨，黛西很快便與小鴨們建立了深厚的情感，每天依偎在一起入睡，生活逐漸變得開心。

▲黛西自然地融入鴨群中優游。（圖／翻攝自IG@dinodogs.n.friends）



隨著小鴨成長，黛西也漸漸長成高大的鴯鶓，但牠始終覺得自己是鴨子的一員。當鴨子們開始學習游泳時，黛西也忍不住想嘗試，一開始牠因為恐懼嚇得尖叫，但在鴨子們的鼓勵下，黛西終於鼓起勇氣跳進水中，學會了游泳。

▲黛西是一隻「怪異的鴨子」，但牠的游泳技巧一點也不遜色。（圖／翻攝自IG@dinodogs.n.friends）



凱西表示，現在她經常看到黛西和鴨子們一起快樂地游泳，甚至那些並未與黛西一同長大的鴨子們，也開始將牠視為同類。這段影片在網路上迅速爆紅，獲得了近18萬個讚，網友們也紛紛表示，「謎題解決，原來尼斯湖水怪其實是隻鴯鶓！」、「我沒想到鴯鶓竟然會游泳！」、「牠真的融入鴨子的角色，太有趣了！」。

▲黛西從水中上岸，全身溼答答。（圖／翻攝自IG@dinodogs.n.friends）