託友照顧貓！要回像老30歲　飼主心碎：牠被迫和10多隻母貓配種

▲女網友委託朋友照顧貓咪，卻被朋友的公司合夥人偷偷帶去配種。（圖／翻攝自小紅書／Grace）

圖文／CTWANT

「貓這個狀態，像是被欺負了嗎？」大陸一名女網友有事外出，將家裡養的白貓寄放在朋友公司，沒想到卻被朋友公司的合夥人私自帶去配種，事後對方還隨意丟給她別人家的貓來交差了事，她只好直接上門理論，才終於把貓咪要回來，結果愛寵已經變得消瘦、無精打采，讓她十分心疼。

綜合陸媒報導，女網友Grace養了一隻公的白貓，原本毛色雪白柔順、眼睛透藍，幾乎是人見人誇，然而前陣子她有事外出，將寵物寄放在朋友的公司，委託朋友幫忙照顧，沒想到朋友的公司合夥人竟偷偷把貓帶去配種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Grace回家後得知此消息，氣得把愛寵要回來，卻發現貓咪變得明顯消瘦、毛色黯淡，看起來像老了30歲，就連眼睛顏色也不一樣，叫名字更是毫無反應，朋友則解釋「貓隨著成長眼睛會變化，貓毛變化是因為給之前幫小貓剃毛，叫牠不答應是因為貓膽小，換環境會害怕。」

▲Grace朋友的合夥人還給她一隻毛色黯淡、叫名字也不回應的貓。（圖／翻攝自小紅書／Grace）

後來，Grace無奈在社群平台發文求助，就有不少網友直言「長毛變短毛？藍眼變黃眼？妳應該不瞎」、「鼻頭顏色都不同，這掉包痕跡也太明顯。」此時Grace才趕緊找朋友及其合夥人理論，終於把真正的愛寵找回來。

Grace表示，小貓瘦了很多、神情憂鬱，看起來像是被欺負了一樣，據說負責幫貓配種的人家裡有十幾隻母貓，而她立即帶小貓去獸醫院檢查，醫師就說明，貓咪在配種過後容易憂鬱、消瘦，建議等牠恢復健康後盡快絕育。

Grace指出，朋友的合夥人聲稱是「不小心拿錯了」，朋友則替合夥人說話，這也讓她相當失望，決定徹底不與朋友來往，也不會再將小貓交給別人照顧。

延伸閱讀

▸ 大學認直屬得繳1100？她嘆「用錢買人際關係」 過來人：不用鳥

▸ 高雄鴨肉飯拒收5個1元硬幣！老闆無奈揭原因 消保官說話了

▸ 原始連結