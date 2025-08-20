【廣編】寵物健康守護聯盟成立！法國皇家攜獸醫、專家　為守護寵物健康帶來福音

▲寵物健康守護聯盟成立記者會。

台灣已有近280萬隻完成登記的貓犬，貓犬不再只是陪伴，早已是家庭不可或缺的重要成員，飼主對寵物健康管理的重視也日益提升。為了讓所有飼主都能獲得專業、正確的寵物健康資訊，「寵物健康守護聯盟」集結產業中最具權威的獸醫師與專家資源，由寵物飼料領導品牌法國皇家及台灣英特威動物藥品公益支持，結合近二十個關心寵物健康的專業單位，共同倡議成立「寵物健康守護聯盟」，為飼主提供全方位照護指南，推廣正確健康照護觀念。

現場由聯盟成員法國皇家台灣香港總經理張堇琪、台灣英特威動物藥品台灣香港伴侶動物產品事業處處長李家榮、中華民國獸醫內科醫學會理事長鍾昇樺獸醫師及飼主代表夏和熙等人共同提倡及早健檢，結合科學照護與專業預防，期望用科學與專業來守護每一隻貓犬，為寵物創造更美好的世界。

為提升寵物福祉，「寵物健康守護聯盟」集結產業領袖，包含法國皇家、台灣英特威動物藥品、台灣專業的獸醫師群與專家學者及政府單位，共同打造「寵物健康守護聯盟」（https://www.healthypets-tw.com/）。聯盟整合了多項專業訊息，包括由權威獸醫師親自錄製、淺顯易懂的貓犬照護知識影片《獸醫療心室》，教導飼主日常照護、疾病預防；到貫穿各生命階段的「寵物健康生命旅程」，兼顧心理健康與生理需求，提供完整且全方位的照護知識庫。「寵物健康守護聯盟」不僅在數位平台提供清晰易懂的專業圖文，還邀請多位專家於記者會現身分享，結合科學化、精準的醫學視角與溫暖的人文關懷，協助飼主在面對寵物健康問題時，做出正確且安心的判斷。