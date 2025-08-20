奶油貴賓玩球突鑽縫隙　奴才疑惑趴地驚見「肉乾藏寶箱」

記者李依融／採訪報導

奶油貴賓「大發」正在玩球，突然鑽進流理臺嚇的空隙，瞬間就叼出一塊肉乾享用，奴才好奇跟著趴下去看，竟然驚見「藏寶箱」，裡頭塞滿了大發的存糧，頓時哭笑不得。

IG@dafa1132025分享影片，這天大發一邊玩球卻一邊盯著劉裡台下的空隙，奴才正在疑惑那裡有什麼，就看見大發鑽進去叼出一個東西開始咀嚼，嚇得奴才想阻止，卻發現大發是在「嚼肉乾」，他們疑惑地趴在地上一看，意外發現祕密基地！這個發現讓飼主忍不住笑出來。

▲貪吃的大發曾經一口一塊蛋糕。（圖／翻攝自IG@dafa1132025）



飼主透露，大發平常只要乖乖表現、不搗蛋，就會獲得肉肉獎勵，原本以為都是立刻吃光光，完全沒料到家裡竟然有個隱藏版「藏寶箱」，而且裡面全是肉乾。

看著滿滿的肉乾存貨，飼主無奈地說，雖然覺得大發超可愛，但還是得全數丟掉，避免食物變質或孳生病菌。此後大發拿到零食都會當場吃掉，不過飼主透露，「牠還是會偶爾跑去秘密基地看一眼，然後一臉無辜的表情。」。

▲大發是備受疼愛的奶油貴賓，原本家人都不知道牠的藏食習慣。（圖／翻攝自IG@dafa1132025）



影片曝光後，網友們也全被逗樂，紛紛留言「好可愛！拜託不要揭穿牠」、「這是大發的應急糧啊」、「人家是平常省吃儉用的孩子」、「大發被抄家，心碎」、「牠一定在想，下次要找更隱密的地方藏了！」。

▲大發累到在餐桌上睡著。（圖／翻攝自IG@dafa1132025）