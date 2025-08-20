ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

奶油貴賓玩球突鑽縫隙　奴才疑惑趴地驚見「肉乾藏寶箱」

記者李依融／採訪報導

奶油貴賓「大發」正在玩球，突然鑽進流理臺嚇的空隙，瞬間就叼出一塊肉乾享用，奴才好奇跟著趴下去看，竟然驚見「藏寶箱」，裡頭塞滿了大發的存糧，頓時哭笑不得。

IG@dafa1132025分享影片，這天大發一邊玩球卻一邊盯著劉裡台下的空隙，奴才正在疑惑那裡有什麼，就看見大發鑽進去叼出一個東西開始咀嚼，嚇得奴才想阻止，卻發現大發是在「嚼肉乾」，他們疑惑地趴在地上一看，意外發現祕密基地！這個發現讓飼主忍不住笑出來。

貴賓狗大發。（圖／翻攝自IG@dafa1132025）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲貪吃的大發曾經一口一塊蛋糕。（圖／翻攝自IG@dafa1132025）

飼主透露，大發平常只要乖乖表現、不搗蛋，就會獲得肉肉獎勵，原本以為都是立刻吃光光，完全沒料到家裡竟然有個隱藏版「藏寶箱」，而且裡面全是肉乾。

看著滿滿的肉乾存貨，飼主無奈地說，雖然覺得大發超可愛，但還是得全數丟掉，避免食物變質或孳生病菌。此後大發拿到零食都會當場吃掉，不過飼主透露，「牠還是會偶爾跑去秘密基地看一眼，然後一臉無辜的表情。」。

貴賓狗大發。（圖／翻攝自IG@dafa1132025）

▲大發是備受疼愛的奶油貴賓，原本家人都不知道牠的藏食習慣。（圖／翻攝自IG@dafa1132025）

影片曝光後，網友們也全被逗樂，紛紛留言「好可愛！拜託不要揭穿牠」、「這是大發的應急糧啊」、「人家是平常省吃儉用的孩子」、「大發被抄家，心碎」、「牠一定在想，下次要找更隱密的地方藏了！」。

貴賓狗大發。（圖／翻攝自IG@dafa1132025）

▲大發累到在餐桌上睡著。（圖／翻攝自IG@dafa1132025）

關鍵字： 奶油貴賓毛小孩藏零食

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【麥克風沒關！】川普對馬克宏咬耳朵：普丁想為我談成協議！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

託友照顧貓！要回像老30歲　飼主心碎：牠被迫和10多隻母貓配種

不止黑角怪兔　北美又出現長滿圓形膿瘡「殭屍松鼠」噁爛畫面曝

米克斯汪憂鬱趴沙發　一抬頭「撞臉男明星」爆紅：太像人類了

松山機場見飛機尾翼「小狗對你笑」　他驚喜捕捉引熱議

貓門剛裝好「虎斑貓立即搶試用」　屋主收到影片傻：不是我的貓

頭臉長出觸手狀恐怖黑角　社區出現多隻「變種怪兔」專家曝真相

夫妻逛收容所回程多了「60KG高山犬」　立刻去家具行買大沙發

萌汪下河追小石塊　出水咬著「超級放大版」滿臉驕傲等稱讚

北投猴子爽嗑水果霸王餐　動保處追蹤2.5個月終於逮捕歸案

鴨群優游混入「長脖子鴯鶓」　飼主揭：第一次下水嚇到尖叫

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回

主人化妝 #黃金獵犬 湊熱鬧！覺得無聊後竟「開門」離開XD

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

中途「響尾奶貓」抖尾巴認真洩洪　首次自己尿尿媽咪超感動

誰家小刺寶迷路？員林驚見「萌刺球」逛大街　動防所急尋主人

台南知名蛇窟又見2米臭青母「受困漁網」　捕蛇達人放救畫面曝

奶油貴賓玩球突鑽縫隙　奴才疑惑趴地驚見「肉乾藏寶箱」

米克斯汪憂鬱趴沙發　一抬頭「撞臉男明星」爆紅：太像人類了

貓門剛裝好「虎斑貓立即搶試用」　屋主收到影片傻：不是我的貓

北投猴子爽嗑水果霸王餐　動保處追蹤2.5個月終於逮捕歸案

【廣編】寵物健康守護聯盟成立！法國皇家攜獸醫、專家　為守護寵物健康帶來福音

松山機場見飛機尾翼「小狗對你笑」　他驚喜捕捉引熱議

奶貓潮來臨！幼貓除蚤1次看懂　獸醫教你選對合適產品阻斷傳播鏈

北動棕熊「小喬」今不幸離世　腫瘤轉移痛苦同仁含淚放手

兩職籃聯盟合作、合併破局　夢想家GM韓俊鎧：很多事不能控制

千百惠兒子沉痛發聲！證實母親「突發疾病去世」離演唱會只剩4天

玉山東峰驚傳「被雷劈」　女山友頭部濺血！男求救全身麻痺

美印交惡　「金磚國家」水漲船高

Oris挺牡蠣計畫護生態　海洋綠母貝潛水錶吸睛

不只韓流！GagaOOLala揭「粉紅經濟」驚人數據　BL、GL年產值上看5.6兆美元

海砂屋即將再重生　桃園正光花園新城「公辦都更」同意達96％　

「ABC帥哥連線」的祝福　毛加恩：期待簡浩當總教練帶出火花

GD「阿嬤頭巾」造型引發風潮！本尊親解背後內幕笑翻網：太真實　

川普公開反對風電、太陽能　怒轟「世紀騙局」讓電價創新高

寵物動物熱門新聞

託友照顧貓老了30歲！飼主心碎：牠被迫配種

不止黑角怪兔　美又出現圓形膿瘡「殭屍松鼠」

米克斯汪「撞臉男明星」爆紅　網：超像人類

飛機尾翼「小狗對你笑」他驚喜捕捉

貓門剛裝好虎斑貓立即試用　屋主傻：不認識

頭臉長出觸手狀黑角　專家曝「變種怪兔」真相

夫妻逛收容所　回程多了60KG巨犬

萌汪下河追石頭　咬放大版等稱讚

北投猴子嗑水果霸王餐　終逮捕歸案

鴨群優游混入鴯鶓　初下水嚇尖叫

原住民鎮壓新小貓　淡定臉輕鬆制伏

黃金獵犬照鏡子「發現有牙齒」　表情包爆紅

奶貓潮來臨「幼貓除蚤」1次看懂！

員工經痛找貓熱敷　療癒感十足

讀者迴響

熱門新聞

託友照顧貓老了30歲！飼主心碎：牠被迫配種

不止黑角怪兔　美又出現圓形膿瘡「殭屍松鼠」

米克斯汪「撞臉男明星」爆紅　網：超像人類

飛機尾翼「小狗對你笑」他驚喜捕捉

貓門剛裝好虎斑貓立即試用　屋主傻：不認識

頭臉長出觸手狀黑角　專家曝「變種怪兔」真相

夫妻逛收容所　回程多了60KG巨犬

萌汪下河追石頭　咬放大版等稱讚

北投猴子嗑水果霸王餐　終逮捕歸案

鴨群優游混入鴯鶓　初下水嚇尖叫

原住民鎮壓新小貓　淡定臉輕鬆制伏

黃金獵犬照鏡子「發現有牙齒」　表情包爆紅

奶貓潮來臨「幼貓除蚤」1次看懂！

員工經痛找貓熱敷　療癒感十足

巨汪做不護食考試　結果是吃苦瓜

熱門寵物影片

更多
【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

員工經痛找「黑臉同事」熱敷　溫暖毛茸茸療癒感十足

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

爸拿「苦瓜」進行不護食考試　二巨汪淡定開啃迅速消滅

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面