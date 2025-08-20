誰家小刺寶迷路？員林驚見「萌刺球」逛大街　動防所急尋主人

▲彰化動物防疫所安置小刺蝟，呼籲飼主認領。（圖／翻攝自臉書／動物防疫所）

記者唐詠絮／彰化報導

日前在員林市區的街頭，有熱心民眾意外發現一隻約20公分長的「非洲迷你刺蝟」正無助地四處探索。民眾趕緊將這隻迷途的小刺球送到動防所暫時安置。動防所人員檢查後發現牠健康狀況良好，已發布緊急協尋公告，呼籲飼主盡快出面認領，否則就要幫這隻可愛的萌寵舉辦公開認養會，替牠尋找一個溫暖的新家。

動防所指出，日前一位民眾在員林街頭發現這隻圓滾滾滿身尖刺的嬌客，研判，這極有可能是從飼主家中逃家的可愛小寵。民眾小心翼翼地將牠拾起，並送往彰化縣動物防疫所請求協助。經過動防所獸醫的初步檢查，這隻小刺蝟可說是相當幸運，除了有點驚嚇外，健康狀況非常良好，活動力十足，食慾也非常好。

所內的工作人員暫時擔任起保姆的角色，細心餵食牠專用的高蛋白飼料和麵包蟲，小傢伙吃得津津有味，圓滾滾的身軀縮成一顆刺球的可愛模樣，也瞬間萌翻所有工作人員。

動防所指出，根據《動物保護法》第14條第2項的規定，對於民眾拾獲送交的動物，必須經過為期7天的公告期，等待原飼主前來領回。如果期限過後依然找不到主人，才能依法開放給符合資格的民眾申請認養。因此，動防所已經在官方臉書上發布貼文，希望藉由網路的力量，盡快幫小刺蝟找到原本的主人。公告認領的期限將到8月28日上午10點截止。