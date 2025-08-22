塑膠環套身10年！嘉義驚見「8字畸形龜」　男跳水溝救牠：好可憐

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣六腳鄉一名居民近日在水溝中發現一隻烏龜，令人驚訝的是，牠的龜殼竟被一個塑膠環長期套住，導致背甲嚴重變形，呈現扭曲的「葫蘆形」，像極阿拉伯數字8，初判這個塑膠環至少套住這隻烏龜5至10年。畫面曝光後立即引發外界關注，省思亂丟垃圾對野生動物的危害。

▲嘉義烏龜遭塑膠環套住多年，龜殼扭曲長成「8字形」。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

救援的民眾指出，他每天都到住家門口的大水溝觀察野生動物，例如烏龜、蛇、草魚等等，前幾天意外在水溝中發現一隻很像烏龜、但又不太像烏龜的扭曲身影，定睛一看後才確認竟是一隻背甲扭曲變形的怪異烏龜，當下立即折返回家中拿網子，並跳進水溝中將這隻「8字龜」救起。

該名民眾指出，起初以為這個形狀像龜、又不像龜的生物會不會是變種烏龜，但仔細一看後，才發現原來是一個塑膠環套住龜殼，這才導致牠背甲畸形，「很可憐阿，人類亂丟垃圾，可能這隻烏龜小時候貪吃、誤打誤撞鑽進去，結果變成一個緊箍咒，從此伴著牠長大，從牠身型大小推斷，這個塑膠環至少套在身上5至10年，聽說烏龜的背甲、龜殼都有神經，牠應該非常痛苦！」

事後民眾將救起的烏龜帶回家中，簡單清洗後，小心翼翼持剪刀將塑膠環剪開，並放在家中觀察2、3天，確認牠活動力都正常後，才野放到附近的大眾池讓牠好好生活。

嘉義大學生物資源學系副教授許富雄指出，這隻烏龜為斑龜，是台灣五種原生陸域龜類之一，壽命約可達30至40年。從影像研判，該個體至少已有10歲以上。他進一步說明，烏龜可能在3至5歲時體型尚小，鑽入寶特瓶塑膠環內，之後隨著體型逐漸長大，塑膠環卻持續壓迫背甲生長，才導致呈現葫蘆狀的畸形。專家提醒，這起案例凸顯垃圾對生態的長遠影響，呼籲大眾減少一次性塑膠使用，並落實垃圾分類與回收，避免更多野生動物因此受害。