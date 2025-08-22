不是長得像就算數！長頸鹿大揭祕　科學家證實「是4個不同物種」

圖文／鏡週刊

全球最大自然保育組織「國際自然保護聯盟（IUCN）」最新研究指出，我們熟知的長頸鹿並非單一物種，而是由4個不同物種組成。研究人員強調，正確物種分類對於制定保育政策、評估數量及保護措施至關重要。

長頸鹿向來被認為是世界上最獨特、最受喜愛的動物之一，長久以來，人們一直以為牠們屬於同一物種。過去科學界已提出地球上可能存在4種長頸鹿的說法，這次IUCN透過比較不同長頸鹿的頭骨大小與形狀，正式將這種世界最高的哺乳動物劃分為4個物種。

IUCN共同主持人布朗（Michael Brown）表示，「在形態學上，最有力的證據來自長頸鹿顱骨形態變異的研究，不同物種的頭骨形狀存在可測量差異，有些甚至用肉眼就可分辨。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

經分類後，4個物種分別為：

1. 北部長頸鹿（Giraffa camelopardalis）：分布於衣索比亞西部、肯亞中西部及南蘇丹東部。

2. 網紋長頸鹿（Giraffa reticulata）：生活於肯亞、索馬利亞及衣索比亞草原。

3. 馬賽長頸鹿（Giraffa tippelskirchi）：分布於肯亞、坦桑尼亞及烏干達。

4. 南部長頸鹿（Giraffa giraffa）：棲息於安哥拉、納米比亞、南非及博茨瓦納南部。

研究人員推測，尼羅河等主要河流、山谷以及乾旱地帶充當「屏障」，促使這些長頸鹿物種各自演化出獨特特徵。布朗指出，「將長頸鹿混為單一物種會使保育敘事模糊，掩蓋各物種面臨的特定威脅及保護機會。」

過去長頸鹿被列為「易危」物種，部分亞種數量有所增加。但隨著正式劃分為4個物種，IUCN將重新評估各物種及其亞種的受威脅程度，希望能藉由更精準的資訊，制定更有效的保護策略。

布朗總結指出，「對長頸鹿分類學的理解越精確，我們就能越好地評估牠們的狀態，並執行有效的保育行動。」

更多鏡週刊報導

曾嗆李嘉誠算不了什麼！深圳千億富豪炒房慘賠 香港豪宅持有9年虧損逾51億

全台最大「幣想」勾詐團洗錢23億！上千人受害 主嫌遭求重刑25年

前往離島注意！光復節3天連假機票釋逾8萬個座位 8/25開搶