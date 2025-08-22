ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

不是長得像就算數！長頸鹿大揭祕　科學家證實「是4個不同物種」

不是長得像就算數！長頸鹿大揭祕　科學家證實「是4個不同物種」

圖文／鏡週刊

全球最大自然保育組織「國際自然保護聯盟（IUCN）」最新研究指出，我們熟知的長頸鹿並非單一物種，而是由4個不同物種組成。研究人員強調，正確物種分類對於制定保育政策、評估數量及保護措施至關重要。

長頸鹿向來被認為是世界上最獨特、最受喜愛的動物之一，長久以來，人們一直以為牠們屬於同一物種。過去科學界已提出地球上可能存在4種長頸鹿的說法，這次IUCN透過比較不同長頸鹿的頭骨大小與形狀，正式將這種世界最高的哺乳動物劃分為4個物種。

IUCN共同主持人布朗（Michael Brown）表示，「在形態學上，最有力的證據來自長頸鹿顱骨形態變異的研究，不同物種的頭骨形狀存在可測量差異，有些甚至用肉眼就可分辨。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

經分類後，4個物種分別為：

1. 北部長頸鹿（Giraffa camelopardalis）：分布於衣索比亞西部、肯亞中西部及南蘇丹東部。
2. 網紋長頸鹿（Giraffa reticulata）：生活於肯亞、索馬利亞及衣索比亞草原。
3. 馬賽長頸鹿（Giraffa tippelskirchi）：分布於肯亞、坦桑尼亞及烏干達。
4. 南部長頸鹿（Giraffa giraffa）：棲息於安哥拉、納米比亞、南非及博茨瓦納南部。

研究人員推測，尼羅河等主要河流、山谷以及乾旱地帶充當「屏障」，促使這些長頸鹿物種各自演化出獨特特徵。布朗指出，「將長頸鹿混為單一物種會使保育敘事模糊，掩蓋各物種面臨的特定威脅及保護機會。」

過去長頸鹿被列為「易危」物種，部分亞種數量有所增加。但隨著正式劃分為4個物種，IUCN將重新評估各物種及其亞種的受威脅程度，希望能藉由更精準的資訊，制定更有效的保護策略。

布朗總結指出，「對長頸鹿分類學的理解越精確，我們就能越好地評估牠們的狀態，並執行有效的保育行動。」

更多鏡週刊報導
曾嗆李嘉誠算不了什麼！深圳千億富豪炒房慘賠　香港豪宅持有9年虧損逾51億
全台最大「幣想」勾詐團洗錢23億！上千人受害　主嫌遭求重刑25年
前往離島注意！光復節3天連假機票釋逾8萬個座位　8/25開搶

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

新家人第一次見面　燕尾服貓看到「迷你版自己」可愛反應曝光

貓門剛裝好「虎斑貓立即搶試用」　屋主收到影片傻：不是我的貓

「ㄇ字型橘貓」表演同時站著、趴著　單手撐地秀強壯肌肉

米克斯汪憂鬱趴沙發　一抬頭「撞臉男明星」爆紅：太像人類了

原住民鎮壓菜鳥奶貓　「淡定臉」輕鬆制伏眼神還放空

鬼滅「茶茶丸本貓」現身！　花色神還原符咒還是媽咪自製

女新家發現「內有陌生犬」嚇　700萬網擔心「被主人拋棄」真相曝

吉娃娃打預防針「吉度冷靜」　獸醫偷虧：肉多不怕痛

頭臉長出觸手狀恐怖黑角　社區出現多隻「變種怪兔」專家曝真相

不止黑角怪兔　北美又出現長滿圓形膿瘡「殭屍松鼠」噁爛畫面曝

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

吉度冷靜！吉娃娃打針超淡定　獸醫金句連發：肉多不怕痛是事實

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

鬼滅「茶茶丸本貓」現身！　花色神還原符咒還是媽自製

大發的秘密基地

【不被愛的才是第三者】阿金搶走媽副駕　滿臉得意還偷笑XD

媽一旁唱「愛我就叫聲喵」　虎斑貓狂喵回應...原地融化

【養到黑馬了嗎】狗狗聽救護車聲直接站起跟唱XD

【不准笑！】爸回家太晚被 #黃金獵犬 瞪XD

爸太晚回家被黃金獵犬瞪　哀怨臉用手示意：不准笑！

陌生貓翻肚給摸摸　女開心「終於被選中」伸手撸貓1動作悲劇了

散步偶遇「鳥樹」結實纍纍　南崁企鵝、大笨鳥集體公園包場

不是長得像就算數！長頸鹿大揭祕　科學家證實「是4個不同物種」

導盲犬遇船難幸運獲救　卻因「身上沒有入境文件」要被安樂死

塑膠環套身10年！嘉義驚見「8字畸形龜」　男跳水溝救牠：好可憐

「ㄇ字型橘貓」表演同時站著、趴著　單手撐地秀強壯肌肉

新家人第一次見面　燕尾服貓看到「迷你版自己」可愛反應曝光

鬼滅「茶茶丸本貓」現身！　花色神還原符咒還是媽咪自製

吉娃娃打預防針「吉度冷靜」　獸醫偷虧：肉多不怕痛

「頭卡進零食罐」無法喝水進食3天　志工靠無人機救出垂死浪浪

徐謀俊食物中毒住院！　吃完午餐消失12天：被強制按下暫停鍵

別再把房卡放回卡套　專家點出暗藏風險：入住後應立即丟棄

童熱氣球嘉年華與媽走失狂哭　暖警「大手牽小手」助3分鐘團圓

5大銀行7月「新承作房貸利率」突破2.3%　逾16年半高點

日沖繩超市棄嬰！　3月大女嬰被棄置在停車場草叢

公投日高溫飆37度　劍魚颱風明天生成「午後雨區變大」

就要獨一無二！不容錯過的小眾精緻美香　絕對是七夕贈禮首選

波音737襟翼「半空脫落狂晃」　乘客嚇壞！恐怖降落過程曝

桃猿投手群連兩戰挨14安　古久保健二：必須找到問題點盡快修正

「無糖飲料」4大超商降價優惠！家樂福加碼大瓶「買1送1」

寵物動物熱門新聞

燕尾服貓看到「迷你版自己」　可愛反應曝

貓門剛裝好虎斑貓立即試用　屋主傻：不認識

橘貓同時站著趴著　變成ㄇ字型

米克斯汪「撞臉男明星」爆紅　網：超像人類

原住民鎮壓新小貓　淡定臉輕鬆制伏

鬼滅茶茶丸本尊現身　花色神還原

女新家發現陌生犬　嚇「被主人拋棄」真相曝

吉娃娃打預防針超冷靜　獸醫虧肉多

頭臉長出觸手狀黑角　專家曝「變種怪兔」真相

不止黑角怪兔　美又出現圓形膿瘡「殭屍松鼠」

中壢夜晚雄鹿現蹤　真實身分曝光

託友照顧貓老了30歲！飼主心碎：牠被迫配種

萌汪下河追石頭　咬放大版等稱讚

貓咪狂吸客人鞋　嘴邊肉溢出銷魂

讀者迴響

熱門新聞

燕尾服貓看到「迷你版自己」　可愛反應曝

貓門剛裝好虎斑貓立即試用　屋主傻：不認識

橘貓同時站著趴著　變成ㄇ字型

米克斯汪「撞臉男明星」爆紅　網：超像人類

原住民鎮壓新小貓　淡定臉輕鬆制伏

鬼滅茶茶丸本尊現身　花色神還原

女新家發現陌生犬　嚇「被主人拋棄」真相曝

吉娃娃打預防針超冷靜　獸醫虧肉多

頭臉長出觸手狀黑角　專家曝「變種怪兔」真相

不止黑角怪兔　美又出現圓形膿瘡「殭屍松鼠」

中壢夜晚雄鹿現蹤　真實身分曝光

託友照顧貓老了30歲！飼主心碎：牠被迫配種

萌汪下河追石頭　咬放大版等稱讚

貓咪狂吸客人鞋　嘴邊肉溢出銷魂

飛機尾翼「小狗對你笑」他驚喜捕捉

熱門寵物影片

更多
【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

吉度冷靜！吉娃娃打針超淡定　獸醫金句連發：肉多不怕痛是事實

吉度冷靜！吉娃娃打針超淡定　獸醫金句連發：肉多不怕痛是事實

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

鬼滅「茶茶丸本貓」現身！　花色神還原符咒還是媽自製

鬼滅「茶茶丸本貓」現身！　花色神還原符咒還是媽自製

大發的秘密基地

大發的秘密基地

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面