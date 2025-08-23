ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
搜救犬率先體驗設施　桃園樂天棒球場寵物友善專區啟用

▲桃園樂天棒球場寵物友善專區啟用

▲桃園樂天棒球場寵物友善專區啟用，搜救犬率先體驗設施。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市中壢區青埔的桃園樂天棒球場－寵物友善專區，22日啟用。副市長蘇俊賓親自帶領搜救犬率先「開箱」寵物專區，體驗各項設施並表示，「寵物是全世界最棒的柔軟劑」，能讓人與人之間更加理解與包容，而這樣的政策也獲得跨黨派議員的支持。

而市府與樂天球團長期合作，持續提升球場品質與友善環境，攜手打造全臺首座寵物友善專區，讓桃園棒球場成為全臺最具特色、最有溫度的球場。蘇俊賓說，寵物友善不僅是對毛孩的照顧，更需要透過完善的規劃與設計，才能營造安全舒適的環境。

▲桃園樂天棒球場寵物友善專區啟用

▲桃園樂天棒球場寵物友善專區啟用。（圖／市府提供）

該計畫由市府跨局處合作推動，克服眾多挑戰並順利完成。寵物友善專區除設有專屬觀賽席次外，亦規劃戶外「寵物樂園」及室內休憩空間，部分場域於非賽事期間將免費開放周邊居民使用，實踐市民與毛孩共享的友善生活。

市府動保處表示，本次於樂天棒球場設置的寵物友善專區，位於三壘外野2樓看台，配有固定繫繩裝置及噴霧降溫設備，提供安全舒適的觀賽體驗，並將於8月下旬正式開放。場內部分空間於非賽事期間將免費提供民眾使用，持續營造動物友善城市氛圍。

動保處進一步指出，市府持續推動「寵物友善三支箭」政策，包括強化動物認養服務、落實「誘捕、絕育、疫苗施打、回置（TNVR）」機制，以及積極擴增寵物公園設置。目前桃園已建置29座寵物公園，預計今年底達30座，數量居全國之冠；同時已完成176家寵物友善空間認證，年底目標200家，並建置專屬查詢頁面與地圖，持續推動桃園成為最友善的寵物共融城市。

包括：市議員王仙蓮、凌濤、黃瓊慧、市府農業局長陳冠義、體育局長許彥輝、動保處長王得吉、農業部動植物防疫檢疫署桃園分署副分署長林月屏、桃園市獸醫師公會理事長丘立信、桃園市寵物公會理事長謝傑昌、樂天桃猿副董事長暨執行長牧野幸輝、遠東商銀個金事業群副總經理張小倩、牧羊人集團暨汪喵星球執行長孫宗德等人士出席活動。

