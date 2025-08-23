小一老師打開書包「嚇到尖叫」　白蛇直盯她驚呼：30年最瘋狂

記者李依融／綜合報導

美國一所小學剛開學第二天，一年級老師齊貝爾(Jeannette Zirbel)一打開學生書包就發現「一條白蛇」，她嚇得尖叫，直呼是「執教30年來最瘋狂事件」！

齊貝爾趁著學生午餐時間，準備幫忙拿出孩子們書包裡的紙巾，她發現一個書包特別沉重，原以為是裝滿文具，卻在打開拉鍊的瞬間被一雙眼睛盯著，頓時嚇得尖叫，裡頭有一條純白的蛇盯著她看。齊貝爾立刻將書包拉上並送到辦公室，「其他老師、工作人員甚至是校長都難以置信。」

原來書包的主人是一名小男孩，他偷偷把家裡的寵物蛇帶到學校，事實上他當天早上還一直跟同學談論「阿芙蘿黛蒂」，卻沒人料到這條蛇本尊就在書包裡！齊貝爾無奈地說，「我教書 30 年了，這顯然是我在書包裡發現過最瘋狂的東西。」

隨後校長緊急聯繫了孩子的母親，這位母親放下工作火速趕來，先確認阿芙蘿黛蒂安然無恙，再嚴肅告訴兒子，帶蛇上學絕不是好主意，「你不能帶去，大家都怕蛇！」事後小男孩向老師和學校人員道歉，母親也再三表達歉意，承諾不會再發生類似事件。不過她也滿腹疑問，兒子究竟是怎麼在他們眼皮底下，把這條蛇偷偷裝進書包的。