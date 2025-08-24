巨大熊熊圓夢開冰淇淋店　他上班見「毛茸茸經理」嚇到報警

▲店員要上班，看到這副景象嚇壞。（圖／翻攝自粉專El Dorado County Sheriff's Office）



記者李依融／綜合報導

美國加州南太浩湖(South Lake Tahoe)一家冰淇淋店正要營業，店員被「毛毛經理」嚇到報警，原來一隻大熊坐在櫃檯盯著他。警方到場後忍不住笑，「看來這隻熊熊完成了想開冰淇淋店的夢想。」這段有趣的插曲迅速在網路上引發熱烈討論。

這隻熊熊闖進冰淇淋店後，品嘗了一些免費的冷凍食品，還特別喜歡草莓冰淇淋。員警與現場人員在確保安全的情況下，透過一些鼓勵與驅趕方式，讓熊熊自行離開，並未發生人熊衝突，也沒有造成店舖的嚴重損失或髒亂。對冰淇淋店來說，這場「特別來賓」的光顧雖然驚險，但結局算是相當幸運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片曝光後，網友們紛紛留言調侃，「現實果然比AI還精彩」、「熊熊：請問今天給多少小費？」、「熊熊：嗨，今天想吃點什麼？」甚至有人笑說這隻熊其實是「夜間保全」。還有網友特別注意到畫面中完整的香蕉，幽默推測「我猜牠不喜歡香蕉，但誰不喜歡草莓冰淇淋呢？」

這場「熊熊吃冰記」成為一段夏日趣聞，不過警方也提醒，在野生動物頻繁出沒的地區，必須時刻留意食物存放與店舖安全，避免再有熊熊「誤闖」的驚喜登場。

▲熊熊：請問今天想吃什麼口味？小費給多少呢？（圖／翻攝自粉專El Dorado County Sheriff's Office）