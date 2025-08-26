ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
飼主送牠來！收容所狗狗差點被安樂死　「躲劫燦笑」融化所有人

棄養狗瑞奇。（圖／翻攝自臉書Minnie’s Mutts）

▲瑞奇靠在蒂莉亞肩膀燦笑，這一幕感動許多人。（圖／翻攝自臉書Minnie’s Mutts）

記者李依融／綜合報導

洛杉磯一隻叫做瑞奇(Ricky)的狗狗被送到收容所，原本對方說是撿到的流浪狗，掃了晶片才發現送來的正是飼主。一個月後，瑞奇的名字出現在安樂死名單上，就在命運只剩下最後幾個小時時，奇蹟卻發生了。

收容所的工作人員表示，瑞奇被送來時對方毫不猶豫地轉身離開，隨後掃描晶片，才發現這個人正是瑞奇真正的飼主。對一隻習慣了依賴人類的狗狗來說，這樣的背叛無疑是最沉重的打擊。瑞奇在收容所裡焦躁不安，牠很會和人互動，願意散步、願意陪伴，但面對犬舍裡的吵雜聲音與其他狗狗，牠卻顯得不知所措。

棄養狗瑞奇。（圖／翻攝自臉書Minnie’s Mutts）

▲瑞奇喜歡人，但是難以負荷在收容所內的環境。（圖／翻攝自臉書Minnie’s Mutts）

時間一天天過去，收容所無法等到合適的領養人，瑞奇被排進安樂死名單，若8月10日下午4點前仍無人領養，牠隔天早晨就會被帶去安樂死。

動物救援中心Minnie Mutts Rescue的經營者蒂莉亞(Courtney Tillia)看到了瑞奇的故事。她心裡一震，直覺這隻狗狗並不是難以相處，只是因為「犬舍壓力症」才會顯得焦慮。她說，「很多狗狗在收容所裡都會變得憂鬱不安，但一旦有了真正的家，他們會搖身一變，成為最可愛的夥伴。」

棄養狗瑞奇。（圖／翻攝自臉書Minnie’s Mutts）

▲瑞奇知道自己將到安全的地方。（圖／翻攝自臉書Minnie’s Mutts）

8月10日下午，瑞奇仍然沒有被領養，隔天一早蒂莉亞焦急地打電話詢問，當聽到「牠還活著」的消息時，立刻趕往收容所帶回家中途。瑞奇被帶出來時，把頭靠在她的肩膀上，瞇著眼睛，露出久違的微笑，彷彿知道自己終於安全了。

離開收容所的第一次散步，瑞奇在草地上盡情打滾，用鼻子蹭著花朵，那份天真與快樂，像是重獲新生的小孩。沒有人會想到，這樣一隻可愛的狗狗，幾個小時前還差點失去生命。

棄養狗瑞奇。（圖／翻攝自臉書Minnie’s Mutts）

▲瑞奇離開收容所後第一次散步。（圖／翻攝自臉書Minnie’s Mutts）

瑞奇目前正在治療抗咳嗽與胃部不適，同時等待一個能永遠接納牠的家，牠的故事讓人心疼，但現在有了合適的照顧與願意懂牠的人，未來也充滿希望。

棄養狗瑞奇。（圖／翻攝自臉書Minnie’s Mutts）

▲瑞奇未來有蒂莉亞理解、幫助，將找一個永遠溫暖的新家。（圖／翻攝自臉書Minnie’s Mutts）

