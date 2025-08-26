ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
玉山瓦拉米步道驚喜遇「台灣黑熊母帶子」　玉管處：保持距離

玉山母子黑熊出沒。（圖／翻攝自玉山國家公園臉書）

▲研究團隊以紅外線相機拍攝到台灣黑熊母子。（圖／翻攝自玉山國家公園臉書）

記者李依融／綜合報導

玉山國家公園近日發現「熊出沒」，有山友在瓦拉米步道上目擊到極為罕見的「母子熊」身影，熊媽媽帶著小熊出現在步道附近，驚喜之餘也趕緊回報玉山國家公園，也再次證實玉山確實是臺灣黑熊的重要家園。

玉山國家公園分享，上周接獲山友回報，在瓦拉米步道看到台灣黑熊「母帶子」的身影，他們並沒有打擾，而是迅速離開現場。玉管處提醒，對登山健行者來說，能在山林中看見黑熊母子無疑是一份幸運，但這樣的「偶遇」並不代表可以靠近欣賞，如果過於興奮拍照或停留，尤其是在小熊出現時，母熊可能會因保護幼崽而誤判人類為威脅，進而造成危險，甚至導致母子熊失散。

玉管處指出，這次的目擊與過往對臺灣黑熊的認知一致，牠們通常選擇快速避開人類，並不主動攻擊。但為了避免發生衝突，山友若遇熊應保持冷靜，安靜地離開現場，千萬不要逗留、追逐或拍照打卡。

玉山母子黑熊出沒。（圖／翻攝自玉山國家公園臉書）

▲樹上有明顯的黑熊爪痕。（圖／翻攝自玉山國家公園臉書）

玉管處同時呼籲，進入玉山健行時，最好結伴同行，並攜帶熊鈴或至南安遊客中心借取，以降低與黑熊不期而遇的機會。此外，遊客的食物與垃圾也必須妥善處理並帶下山，因為臺灣黑熊嗅覺敏銳，若被食物氣味吸引靠近山屋或步道，將可能引發人熊衝突。

黑熊母子短暫的現身，不僅是一份大自然的禮物，也是提醒大家「玉山是黑熊的家園」，唯有尊重與守規，才能讓人與熊在同一片山林中各自安好，彼此安全。

玉山母子黑熊出沒。（圖／翻攝自玉山國家公園臉書）

▲黑熊通常會主動趨避人類，應攜帶熊鈴並切勿靠近停留。（圖／翻攝自玉山國家公園臉書）

玉山園區發現臺灣黑熊出沒時，請通報鄰近各遊客中心

水里遊客中心及管理處049-2773121

塔塔加遊客中心049-2702200

排雲登山服務中心049-2702228

梅山遊客中心07-6866181

南安遊客中心03-8887560

