奴才打麻將橘貓趴中間　大家只好「把牌下在牠身上」吸10萬讚

記者李依融／採訪報導

橘貓「咪咪」大喇喇躺在麻將桌中央，讓大家不得不把牌擺在牠身上繼續遊戲，對於人類來說造成小小困擾，但咪咪卻似乎十分享受這種「參與感」，影片曝光後立刻引發網友熱烈討論。貓奴在Threads@__oscar1210__分享，「牌局最大的障礙，不是對手，是主子。」

橘貓咪咪亂入牌局。（圖／Threads@__oscar1210__提供）

▲咪咪非常喜歡參與牌桌生活。（圖／Threads@__oscar1210__提供）

@oscar1210分享，咪咪是隻4歲的男生，從小領養回家，性格黏人又愛撒嬌。只要看到主人和朋友們在打麻將，牠就一定要跳上桌子「參一腳」，一開始大家覺得有點困擾，但久而久之索性順著牠，把牌放在牠身上，反而成為牌局的一大樂趣。

橘貓咪咪亂入牌局。（圖／Threads@__oscar1210__提供）

▲咪咪很黏人，還會跟爸爸一起睡覺。（圖／Threads@__oscar1210__提供）

橘貓咪咪亂入牌局。（圖／Threads@__oscar1210__提供）

▲咪咪喜歡跟人一起睡在床上。（圖／Threads@__oscar1210__提供）

據飼主透露，除了「參與牌局」之外，咪咪在日常生活中也很黏人，不喜歡孤單，一定要待在人群身邊。家裡還有另一隻橘貓「蛋蛋」，是室友所養，比咪咪小一歲，2隻貓感情很好經常膩在一起。

橘貓咪咪亂入牌局。（圖／Threads@__oscar1210__提供）

▲咪咪跟蛋蛋長得很像，有時奴才們還會認錯。（圖／Threads@__oscar1210__提供）

這段「麻將貓咪」的影片在一天內就獲得超過10萬讚，網友紛紛留言笑說「誰准你在麻將桌上放一隻烤全雞！」、「招財貓都來了，不胡個大三元，也該有一條龍吧！」、「我還以為牠會突然跳起來把牌局掀翻，結果乖乖躺著好可愛。」不少飼主也分享自家貓咪在牌桌「刷存在感」的趣事，讓整個話題越演越熱鬧。

橘貓咪咪亂入牌局。（圖／Threads@__oscar1210__提供）

▲咪咪真的會在牌桌上睡著，一直到奴才打完。（圖／Threads@__oscar1210__提供）

關鍵字： 橘貓喵星人麻將貓麻將打牌牌桌

