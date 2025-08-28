東森寵物X希爾思「買一包捐1KG」　連續3年讓等家毛孩吃飽飽

▲讓自家寵物吃飽飽，也讓等待家的犬貓有口福。（圖／東森寵物提供）



記者李依融／綜合報導

東森寵物與希爾思寵物營養品有限公司再度攜手合作，連續三年推動公益捐糧活動「你買糧，我捐糧」。自2025年8月21日至9月30日止，凡於東森寵物全台門市購買一包希爾思寵物食品，希爾思將同步捐出1公斤飼料，支援新北市政府動物收容所，幫助流浪犬貓獲得穩定的日常照護，不僅讓飼主在補貨的同時照顧家中毛孩，更能為浪浪送上溫飽與希望。

希爾思公司自1907年創立以來，以科學化研發及高營養配方聞名全球，長年致力於犬貓健康與生活品質的提升。本次透過捐糧活動，特別將均衡營養的配方飼料提供給收容所犬貓，幫助牠們改善營養攝取，增強體力與皮毛狀態。良好的健康條件，能讓浪浪們更快展現最佳狀態，也提高牠們被認養的機會，早日找到屬於自己的幸福家。

▲東森寵物希望號召飼主一起響應，把日常購買糧食轉化成愛心力量。（圖／東森寵物提供）



東森寵物表示，身為全台指標性的寵物通路品牌，長期關注流浪動物議題，能夠連續三年與希爾思推動公益專案，象徵不僅獲得品牌與消費者的支持，更是社會大眾持續累積愛心的成果。透過這樣的合作，東森寵物希望號召更多飼主以最日常的行動，將購糧轉化為實際的愛心力量。

在活動期間內，飼主只要購買希爾思產品，就能以「一包糧食、雙倍愛心」的方式，不僅提供自家毛孩高品質的科學營養，同時也幫助收容所的浪浪們獲得1公斤的飼料資源，簡單的一次購買行動，便能化為兩份幸福，讓愛延伸得更遠。