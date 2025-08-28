「滑翔高手」摔落水溝！　台灣特有大赤鼯鼠獲救畫面曝

▲三芝水溝驚見「大赤鼯鼠」！滑翔高手摔傷獲救。（圖／新北市動保處提供）

圖文／鏡週刊

一隻號稱山林「滑翔高手」的大赤鼯鼠，被發現虛弱倒臥在排水溝內，疑似因覓食時不慎從高處摔落。所幸動保員即刻趕到現場救援，將牠帶回安置，並提供水果補充體力。獸醫表示，這隻大赤鼯鼠僅有輕微擦傷，待恢復後將野放回原棲地，呆萌模樣也融化不少網友的心。

新北市動保處昨（27日）指出，日前接獲民眾通報，在三芝青山路旁的排水溝裡，發現一隻赤褐色、酷似松鼠的小動物。動保員抵達後，確認牠其實是台灣特有的「大赤鼯鼠」，但狀態相當虛弱，幾乎無法自行移動。

▲獲救的大赤鼯鼠呆萌模樣。（圖／新北市動保處提供）

獸醫師謝弘斌檢查後發現，這隻大赤鼯鼠頭部有擦傷，加上多日未進食導致極度饑餓，推測可能因颱風外圍環流影響，天候不佳視線不清，在覓食時不慎自高處墜落。動保員隨即提供芭樂與蘋果，幫助牠補充能量，讓牠逐步恢復體力。

▲動保員從水溝救起大赤鼯鼠後，餵食芭樂、蘋果補充體力。（圖／新北市動保處提供）

大赤鼯鼠是夜行性動物，也是台灣特有種野生動物，擁有特別的「皮膜」能在樹林間滑翔數十公尺，因此有「森林滑翔高手」之稱。牠們主要棲息在中低海拔的闊葉林及針闊葉混合林區。

動保處表示，待這隻大赤鼯鼠恢復健康，將送回山林，回到牠熟悉的家園。同時呼籲，民眾若有發現受傷或生病的野生動物，可撥打動保處24小時動物救援專線(02)-29596353通報，讓專業人員到場處理。



