貓熊圓圓歡慶21歲生日！　保育員視角曝光：竟然先選躺椅

台北市立動物園貓熊媽媽「圓圓」30日歡慶21歲生日，園方在上午舉辦生日派對，由保育員準備了特製的「熱帶風情冰蛋糕」，讓圓圓一飽口福，只不過讓大家驚訝的是，圓圓第一口選擇了日常會出現的「竹桿」而非香甜的甘蔗，大貓熊館館長王建博笑說「好棒懂養生喔！」！

王建博表示，圓圓這次的蛋糕以熱帶風情為主題，一切規劃在暑假前就想好了，接著就是要忙備料、塑形，並且在今天一早組裝起來。圓圓先首先對「躺椅」有興趣，上面的窩窩頭貓熊還掉了下來，接下來牠吃了幾口蛋糕默默離開，粉絲們還以為牠不滿意，原來是想散個步，再敬業地繞到前場跟遊客們打招呼，接著回到蛋糕前大快朵頤。

圓圓吃像相當優雅，享用蛋糕大約半小時終於上演「推蛋糕大戲」，大家看到兵蛋糕被推倒在地，驚呼連連也祝福圓圓「生日快樂！」。王建博表示，因為先前圓仔與圓寶生日時正好是假孕期，因此會懶洋洋的，但這次圓圓生日已經過了假孕期，因此心情動作也都活躍許多。

圓圓2004年出生，2008年與貓熊團團一同來台，以人工授精的方式在2013年生下大女兒「圓仔」，又於2020年小女兒「圓寶」。貓熊爸爸團團於2022年因病逝世，目前母女三熊居住在貓熊館。

王建博說，圓圓邁入21歲已是中高年，因此在日常照護上非常留意，會控制精料的攝取，並且注意體重，「像這次蛋糕躺椅上的貓熊是只用200公克做成的，所以內部是空心的，要幫圓圓控制不能吃太多。」

王建博笑道，原本以為圓圓一開始會先享用甘蔗，「畢竟那個最甜，一般來說貓熊最喜歡」，沒想到圓圓先選了日常黃金竹桿做的躺椅，「我看到覺得『圓圓你好棒，也懂養生喔！』」。

目前圓圓年紀漸長，保育員在日常的醫療訓練上也下足功夫，讓圓圓能適應配合各種日常檢查，以便即時得知圓圓的身體狀況。至於未來會不會圓仔與圓寶會不會有繁育計畫，王建博表示，目前園方與四川成都、臥龍的貓熊研究中心都保持聯繫，也積極參與繁育研討會，希望有機會能讓圓圓「當阿嬤」。

