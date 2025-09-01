「不可以色色」迷因柴犬離世　飼主發文：有點傷心但帶著滿滿幸福

記者李依融／綜合報導

日本埼玉縣柴犬「ポンさん(Ponsan)」因「不可以色色」迷因爆紅，深受網友喜愛。飼主31日於IG發文宣布，Ponsan即將走過彩虹橋，並以Ponsan的口吻留言，「表示有點傷心，但我帶著幸福飛起來了，期待有一天能再次相見。」消息一出，粉絲紛紛表達不捨與懷念。

Ponsan2021年一張坐在賣場寵物推車中的照片，被網友加上「不可以色色」的字樣瞬間爆紅，成為大家津津樂道的網路迷因，常被拿來製作各式趣味貼圖與玩笑。Ponsan今年17歲，IG的自我介紹寫道，「是一個有點胖胖的女孩，最迷人的是她的甜甜圈尾巴」。可愛的模樣與經典的表情，也讓牠累積了大批粉絲追蹤。

▲照片被加上「不可以色色」，讓Ponsan成為迷因狗狗。（圖／翻攝自IG@ponsan_shiba）



今年4月底Ponsan的健康突然亮起紅燈，出現無法行走與眼球震顫的症狀，經送醫後確診為前庭神經炎。雖然病情導致牠常常頭歪歪的，但在治療後仍能進食，並且還能在家裡活動，讓粉絲一度感到欣慰。

8月31日，飼主突然在IG發布一段影片，外星人帶著Ponsan搭乘幽浮前往遙遠星球，寓意Ponsan即將踏上新的旅程。貼文中寫道，「感謝大家一直給我很多愛護，明天早上11點，我會度過彩虹橋，雖然有點難過，但我的心帶著好多幸福飛起來了，我會帶著大家的微笑與回憶上路。」從字句中可以推測，飼主選擇以安樂方式讓Ponsan離開，不再受病痛折磨。

▲Ponsan因為前庭神經炎，所以頭歪歪的，但家人給牠很多很多關愛。（圖／翻攝自IG@ponsan_shiba）

Ponsan離世的消息感動許多網友，留言區湧入悼念與祝福的聲音，「謝謝可愛的Ponsan，希望你在另一個星球快快樂樂」、「我永遠不會忘記Ponsan可愛的模樣」、「Ponsan不痛了，謝謝你帶給我們好多美麗的回憶，我會想念你的」。這隻因迷因爆紅的柴犬，如今化作回憶，繼續陪伴在粉絲心中。

▲可愛的Ponsan沒有病痛，帶著很多幸福到另一個星球旅行了。（圖／翻攝自IG@ponsan_shiba）