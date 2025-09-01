ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
好浪漫！癡情皇蛾拒「相親」　苦等青梅竹馬羽化再交配

▲皇蛾羽化後必須把握時間進行交配。（圖／花樹銀行提供）

▲皇蛾羽化後必須把握時間進行交配。（圖／花樹銀行提供）

記者唐詠絮／彰化報導

愛情不分物種，連昆蟲世界也講求「緣分」！彰化縣大村鄉的花樹銀行復育全世界最大的蛾類「皇蛾」成果讓人驚羨，園區上演了一場宛如偶像劇的昆蟲羅曼史。一隻從苗栗遠道而來的母皇蛾，原本被安排與園區公蛾「相親」，沒想到公蛾不為所動，反而選擇等待自己青梅竹馬的伴侶羽化，最終成功交配，讓復育人員忍不住笑說：「強迫的愛情是不會幸福的！」

花樹銀行創辦人郭俊銀表示，園區一年可成功復育超過500隻皇蛾，因此不時會接到來自各地委託的「牽線任務」。日前，苗栗苑裡送來一隻剛羽化的母皇蛾，希望與花樹銀行的公蛾共結連理、產下後代。園區也剛好有一隻體型壯碩的公蛾才羽化不久，工作人員立刻開車北上迎接母蛾，並將兩隻蛾放在一起，滿心期待一場「洞房花燭夜」。

沒想到隔天一早，復育人員發現這兩隻蛾完全沒動靜，公蛾甚至還「鬧失蹤」，大家一度以為這次的相親任務要以失敗告終。結果真相超浪漫！郭俊銀說，第二天傍晚他進入復育室時，意外發現公蛾其實沒有失蹤，而是早就心有所屬，牠正與另一隻剛剛破蛹而出的母蛾緊緊相依、甜蜜交配。他這才想起，這兩隻蛾在幼蟲時期就常常待在一起吃葉子，可說是「青梅竹馬」。

▲皇蛾羽化後必須把握時間進行交配。（圖／花樹銀行提供）

▲皇蛾羽化後必須把握時間進行交配。（圖／花樹銀行提供）

雖然公蛾先羽化，卻願意耐心等待2天，即使期間出現其他母蛾誘惑也完全不動心，專情程度令人驚嘆。郭俊銀也透露，皇蛾的壽命非常短暫，成蟲後只有約一週的生命。因為羽化後口器就會脫落，無法再進食，牠們只能依靠幼蟲時期儲存的能量度過餘生。

而公蛾的黃金交配期更是只有短短三天，一旦完成交配便會走向生命終點，可說是「用盡生命繁衍後代」。這也見證了皇蛾生命短暫卻無比專一，用一生等待真愛。郭俊銀笑說，這次成功配對的母蛾體型明顯較大，或許也是吸引公蛾的關鍵之一。不管背後原因是什麼，這場昆蟲界的愛情劇都再次證明「感情真的不能勉強，兩情相悅才是最美！」

