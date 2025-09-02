ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團
新北球場驚見「羌王」落難！5cm獠牙全露　獸醫揭「防身利器」

▲新北球場驚見「羌王」落難！5公分獠牙全露。（圖／新北市動保處提供）

▲新北球場驚見「羌王」落難！5公分獠牙全露，獸醫立即為山羌進行檢傷工作。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

日前新北市石門區濱海高爾夫球場員工通報，於場區內發現一隻受傷山羌躲藏於貨櫃屋中，不斷發出哀鳴。動保處接獲通報後立即派員前往救援，經獸醫師檢查雖有撕裂傷但無大礙，待其體力恢復後將進行原地野放。罕見的是，救援過程中獸醫為山羌施打鎮定劑，意外讓其平時隱藏的尖長「獠牙」清晰曝光，成為關注焦點。

高爾夫球場員工謝天麟表示，平時在場區周邊常可聽見山羌的低吼聲，但牠們生性膽怯，一見到人便迅速躲入樹林。這隻山羌因後肢受傷無法行動，同事發現後雖擔心其銳利犬齒可能傷人，仍冒險將其引至貨櫃屋內暫時安置，並通報動保處協助救援。

▲新北球場驚見「羌王」落難！5公分獠牙全露。（圖／新北市動保處提供）

▲山羌腹部受傷接受清創手術醫療。

動保處獸醫師謝弘斌趕抵現場後，為山羌施打鎮定劑，並以厚毛毯包裹安置於運輸籠內，順利完成救援任務。經詳細檢查，這隻成年公山羌除後肢與腹部有撕裂傷外，其餘生理狀況大致正常。

謝弘斌指出，山羌雖非保育類動物，但仍受《野生動物保育法》保護，不得任意獵捕。牠們是臺灣鹿科中體型最小的特有亞種，成年體重約6至7公斤，以植物嫩葉、果實為食，因受驚時會發出如狗吠般的叫聲，又有「吠鹿」之稱。

▲新北球場驚見「羌王」落難！5公分獠牙全露。（圖／新北市動保處提供）

▲成年公山羌犬齒可長達5公分以上 。

謝弘斌也說明，此次清晰曝光的「獠牙」，實際是成年公山羌的犬齒，可長達5公分，是打鬥與自衛的重要工具，而頭上的角主要用於威嚇展示，一般人其實很難有機會親眼見到獠牙全貌。

動保處長楊淑方強調，新北市致力推動友善動物城市，任何生命都極為珍貴。民眾若在山區發現受傷或需援助的野生動物，可立即撥打動保處專線：02-2959-6353通報，共同為保護野生動物盡一份心力。

▲新北球場驚見「羌王」落難！5公分獠牙全露。（圖／新北市動保處提供）

▲員工謝天麟（右）先生與動保處獸醫謝弘斌（左）協力山羌救援。

關鍵字： 山羌新北市救援動保處高爾夫球場

