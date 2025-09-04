人力揹要6小時！擴展櫻花鉤吻鮭棲息地　首度用直升機護漁放流

▲雪霸國家管理處以直升機載送櫻花鉤吻鮭魚苗，至司界蘭溪上游放流拓展棲息地，成為國內首例。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

雪霸國家公園管理處今(4)日上午與勁捷航空有限公司攜手合作，首度啟動「護魚專機」任務，將珍稀的國寶魚櫻花鉤吻鮭運送至司界蘭溪上游，進行放流作業，開創臺灣保育工作的新頁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雪霸處表示，櫻花鉤吻鮭保育工作已持續三十年，放流僅是保育的手段之一，真正的目的是拓展其棲息空間，讓鮭魚能逐步重返歷史棲地。過去在羅葉尾溪、合歡溪及南湖溪等溪流，皆已建立穩定且健康的族群，不再需要額外放流；而司界蘭溪則是最後的一塊拼圖。雪霸處期望透過這次放流，讓司界蘭溪重新找回「國寶魚的故鄉」的榮耀。

雪霸武陵站主任廖林彥表示，司界蘭溪曾是櫻花鉤吻鮭的重要棲地，但因人為開發及環境變遷，一度不再適合鮭魚生長。隨著1號壩因自然崩塌移除，溪流棲地逐漸恢復，加上氣候變遷使鮭魚勢必往高海拔溪流移動，雪霸處認為此刻正是讓鮭魚重返司界蘭溪的契機。

勁捷航空此次主動承擔企業社會責任，以專機協助運輸，將原需人力揹負6小時的艱辛路程縮短為短時間航程，確保鮭魚苗在最佳狀態下抵達溪流，展現跨域合作的力量。未來將持續推動公私協力與環境教育，結合社區、學界與企業，共同守護臺灣珍稀的櫻花鉤吻鮭，並讓國人見證自然生態復育的持續成果。

▲▼武陵管理處主任廖林彥表示，到司界蘭溪人力徒步最少要6小時，為了節省人物力及魚苗的最佳狀態，所以啟用直升機載送護漁是國內首例。（圖／記者李陳信得翻攝）