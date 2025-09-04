二趾樹懶、大巨嘴鳥「當室友」萌同框　老朋友隔欄叫囂

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園穿山甲館翻新大巨嘴鳥活動場，並安排二趾樹獺「蘇珊」（雌）、「葉橙」（雄）與大巨嘴鳥同住，讓場域更豐富、行為更立體，展現混群共居的和諧樣貌與新鮮的感官刺激。

台北市立動物園6月下旬閉館期間翻新大巨嘴鳥活動場，增設新枝幹、藤蔓與仿木棲架，在視覺與動線上更貼近林間環境。除此之外，大巨嘴鳥的還多了「二趾樹懶」室友，牠們是蘇珊和葉橙。

▲樹懶跟大巨嘴鳥有時會同框。（圖／台北市立動物園提供）



穿山甲館本為沉浸式生態區域，原先就有3隻二趾樹獺在林間活動。自從「蘇珊」與「葉橙」搬入籠中籠、與大巨嘴鳥共享空間後，保育員發現館內四處遊走的幾隻雄性樹獺中，「葉黃」偶爾會攀上大巨嘴鳥活動場外的網籠，隔著網與裡頭的「葉橙」互相「叫囂」，堪稱另類「網外互打」。

大嘴鳥與樹懶的室友關係則意外安穩，多半相安無事，偶爾會「順手」取食樹獺的食物，或不經意擋住樹獺去路，但並未引發衝突。這種彼此「視而不見、無為而治」的相處模式，正呈現不同物種在共享資源時的靈活適應。

▲樹懶在枝幹間悠閒休息。（圖／台北市立動物園提供）



為了讓「蘇珊」與「葉橙」也有專屬小天地，保育員在共居活動場增設樹獺專用「巢箱」，冬季可供加溫保暖。雖然近日天氣炎熱、使用頻率不高，遊客仍可在枝幹、藤蔓或網上，輕鬆看到牠們垂掛成一團的大毛球。

儘管同處一室，大巨嘴鳥與二趾樹獺互動淡然而和諧。造訪穿山甲館時，不妨多停留片刻，或許就能捕捉到大巨嘴鳥與樹獺擦肩而過的「同框」瞬間。

▲樹懶在新翻修的欄舍內相當愜意。（圖／台北市立動物園提供）



▲大巨嘴鳥也很滿意新居落成。（圖／台北市立動物園提供）