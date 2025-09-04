大湖公園25鴨鵝傳「汙染環境」要被移除　她觀察6年請命力保

▲大湖公園鵝家族在湖面悠遊的畫面相當溫馨。（圖／資料照片／溫芳玲提供）



記者李依融／綜合報導

台北市大湖公園日前傳出25隻鴨鵝將被移除，原因是汙染水質與環境。動保人士溫芳玲曾經在公園內觀察鴨鵝6年，她認為應該嚴格取締釣客、傾倒垃圾廚餘的人，而非將鴨鵝移除。

大湖公園長期棲息著25隻鴨鵝，平日常見牠們在水面悠游、整理羽毛，也成為公園內特殊的風景。溫芳玲曾連續6年追蹤園內的「小比鵝家族」，日前得知目前25隻鴨鵝可能被移除，在臉書社團「我是內湖人」發文呼籲，造成環境問題的往往是人，不能怪罪這些鵝鴨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大湖公園曾發生小鵝遭擲傷，最後不幸離世。（圖／資料照片／溫芳玲提供）



溫芳玲提到，她曾目睹鵝爸爸被魚鉤勾住腳掌致死、鵝媽媽因肚子卡BB彈送醫不治，以及出生36天的小鵝遭釣魚定位石擲傷等人為造成的傷亡。她認為，應嚴格取締釣客與傾倒垃圾、廚餘的人，並留意有人疑似為了更好釣魚而將外來種投入水池等情形。她指出，與其將環境問題歸咎於鴨鵝，不如先處理人為干擾，否則只會讓長期與社區共存的動物無辜受害。

▲小比家族原本是大湖公園的可愛風景，然而後來不堪騷擾，於2018年轉移到私人園區生活。（圖／資料照片／溫芳玲提供）



對於外界憂心，市議員闕枚莎邀集相關局處召開協調會，會中定調鴨鵝不會被移除，同步加強對現有生態的保護作為，包括強化對棄養動物的執法、查緝違法釣魚與放生魚，並要求改善放繩遛狗等管理問題。闕枚莎也指出，這些鴨鵝已成為社區的一部分，未來應以完善管理與執法為本，讓人與動物在同一座公園裡共存，才是長久之道。

▲溫芳玲與闕枚莎共同參與協調會議，希望優先加強取締違規之人，而大湖公園的鵝鴨也能繼續生活在此。（圖／資料照片／溫芳玲提供）