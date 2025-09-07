ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
訪問才剛開口！麥克風已經沒了　狗狗最萌「採訪事故」笑翻網友

：本汪沒有意見，但麥克風我要了。（翻攝自小紅書）

▲「小記者」問：「最喜歡花園的哪一部分？」狗狗回：本汪沒有意見，但麥克風我要了。（翻攝自小紅書）

圖文／鏡週刊

搶麥大作戰！最近一段狗狗受訪影片在網路瘋傳，畫面原本是主人拿著麥克風，準備假裝「小記者」問毛孩：「最喜歡花園的哪一部分？」結果話還沒說完，狗狗直接出手（正確來說是出「嘴」），一口叼走麥克風，現場瞬間傻眼，網友則笑到噴淚。

影片引爆網路熱議，飼主們紛紛表示「這太真實了！」因為狗狗遇到陌生物品的慣性反應就是——先聞再咬。尤其麥克風毛茸茸又會出聲音，對毛孩來說簡直像玩具或零食。有網友笑說：「牠可能覺得記者問問題要靠嘴，那乾脆把『發聲工具』收下好了！」

狗狗張嘴咬住麥克風的瞬間萌翻網友。（翻攝自小紅書）

▲狗狗張嘴咬住麥克風的瞬間萌翻網友。（翻攝自小紅書）

其實這並不是第一個爆紅的「狗狗受訪片段」，過去就有不少狗狗在被遞上麥克風時，猛嗅不放或直接叼走，彷彿很認真要「發表談話」。

「先聞再咬」真經典！狗狗受訪變搶麥大作戰。（翻攝自小紅書）

▲「先聞再咬」真經典！狗狗受訪變搶麥大作戰。（翻攝自小紅書）

社群上甚至出現「最萌採訪合集」，各種「搶麥名場面」可愛到爆表，證明真正的焦點不是問題答案，而是狗狗本身！

留言區一片笑聲：「笑到奶茶噴出來」、「牠真的以為自己要上電視吧」、「好萌啊我不行了！」大家一致認為，狗狗天真無邪的舉動比任何台詞都更有力量，因為牠們根本就是「最會製造笑點的受訪之星」。


