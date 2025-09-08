逛超市遇到「黃金鼠」她以為被騙　一出停車場竟見「一盒鼠」

記者李依融／綜合報導

Threads網友＠_lry.3.27在台中大雅區逛超市，意外發現「一盒被棄養的黃金鼠」，她原本只在店內看見一隻孤零零的小黃金鼠，心想先救起再說，沒想到走到停車場才知道，原來還有整盒同伴被遺棄。這段經歷曝光後，引來網友熱議，似乎第一隻被發現的黃金鼠是打先鋒找救兵的！

＠_lry.3.27分享，當天與哥哥一起到全聯購物，途中聽見哥哥說「有倉鼠！」，起初還以為是開玩笑，直到仔細查看才發現，在購物籃擺放區的角落，果真有一隻奶油色的小黃金鼠。擔心黃金鼠會被踩到或受傷，她立刻小心救起，沒想到這只是故事的開端。

▲網友在超市發現黃金鼠，沒想到在停車場又發現一盒。（圖／Threads@_lry.3.27提供）



走出超市來到停車場時，她驚訝地發現一個紙盒被放在一旁，裡面竟還有2隻黃金鼠，毛色與先前那隻幾乎相同。紙盒內鋪著一些報紙，還放有一個碗，疑似曾經盛裝過食物，但顯然這些小生命已被棄養。她看著眼前的畫面，忍不住感嘆牠們太可憐。

面對這群需要幫助的小動物，＠_lry.3.27決定出手相救，霸氣地表示「沒事我養，可愛死了！」最後，她自己留下其中一隻黃金鼠陪伴，另外兩隻則由其他好心人收養，總算讓這些小生命有了新的歸宿。

影片曝光後，引來許多網友熱烈回應，大家一方面稱讚她的善心，也對棄養者感到憤怒，「天啊！牠們跟妳很有緣，居然是一整窩！」、「棄養的人真的太過分」、「幸好遇到妳，牠們才有機會被好好照顧」。不少人也藉此呼籲大眾，飼養寵物前務必要三思，因為這不只是陪伴，更是一份責任。

▲黃金鼠被放在紙盒中。（圖／Threads@_lry.3.27提供）