天竺鼠「誤闖極樂後宮」3周激瘦成傳奇　現況曝光

▲2014年寫下傳奇的天竺鼠蘭迪，當年2歲瞞天過海、神不知鬼闖入母鼠生活區進行繁衍。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

英國沃里克郡（Warwickshire）Hatton Adventure World動物園，曾有一隻名為蘭迪（Randy）的公天竺鼠，竟闖入母鼠生活區，讓100隻母鼠全數懷孕，事後成為400隻鼠寶爸，瘋狂事蹟紅遍全球，如今蘭迪近況也曝光了。

2014年寫下傳奇的天竺鼠蘭迪，當年2歲瞞天過海、神不知鬼闖入母鼠生活區，把母鼠生活區當後宮，在短短的三週內，讓100隻母鼠全數懷孕，最終被發現還是因為蘭迪身形突然爆瘦，引起工作人員關注，事後對牠進行檢查才發現蘭迪完成歷史性的壯舉。

園方經理克萊杜克（Richard Craddock）指出，天竺鼠一胎可生下至少4隻寶寶，而蘭迪也瞬間成了400多隻小天竺鼠的父親，「我們懷疑蘭迪是自己從籠子裡溜出來，或者與遊客互動後，被誤放回了錯的籠子，無論真相如何，看起來牠過得相當愉快」。這場「鼠海來襲」，也讓園方不得緊急擴建天竺鼠專區，好讓這些小生命有更多空間生活，

事件相隔10年，如今的哈頓冒險世界依舊持續經營，園區內增加了不少新設施，而蘭迪與百隻母鼠的後代們，仍繼續住園內生活，讓這段傳奇故事至今也持續備受討論。



