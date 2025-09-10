從沒見過！南韓山中驚現「像驢又像狗」動物　竟是1級瀕危物種

▲這隻野生動物外形看起來像馬、像驢又像狗。（翻攝自韓國先驅報）

圖文／鏡週刊

近日在南韓慶尚北道聞慶市的一處山林中，攝影鏡頭捕捉到一頭陌生的野生動物，外形看起來像馬、像驢又像狗，讓南韓記者也忍不住驚呼「這是第一次看到的動物，居然生活在我們國家？」

根據《韓國先驅報》報導，牠正是南韓野生環境中瀕臨絕種的本土動物—長尾斑羚，屬於瀕危物種等級最高的1級保護動物，不僅禁止捕獵，也禁止破壞其棲息地。然而，近來該區域主屹山卻計畫興建「纜車上站」，聞慶市依據自身調查結果，認為該地區長尾斑羚進入的可能性很低。

但環保團體的立場截然不同，環保團體在6月12日至8月20日期間，在纜車預定用地一帶安裝了紅外線感應相機，並公布實際拍攝到的長尾斑羚活動畫面，根據影像畫面顯示，用地內至少有3隻、最多5隻長尾斑羚經常活動。具體來說，在用地設置的攝影機共拍攝到24次長尾斑羚畫面；在距離用地600至700公尺的地方，也拍到過4次。

▲長尾斑羚在南韓被列為瀕危物種，估計數量少於250頭。（翻攝自韓國先驅報）

換句話說，計畫建設纜車的地點確實存在長尾斑羚棲息，要求聞慶市全面重啟調查、保護長尾斑羚棲息地的聲音開始出現。長尾斑羚除了是南韓瀕危等級最高的1級保護動物，同時被指定為天然紀念物，全國僅存約1000隻左右，嚴禁捕獵、採集與棲地破壞，要求聞慶市全面重啟調查、保護長尾斑羚棲息地的聲音開始出現。

報導也指出，在與主屹山相鄰的月岳山國立公園內，長尾斑羚復育事業正積極推進，目前月岳山國立公園的長尾斑羚數量已達183隻，比2019年增加了約 80%。由於復育已進入穩定階段，未來預計長尾斑羚的棲息地將向周邊擴張，而此時若在相鄰地區推進主屹山纜車事業，可能會阻礙生態系復原的進程。



