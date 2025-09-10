ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

從沒見過！南韓山中驚現「像驢又像狗」動物　竟是1級瀕危物種

近日韓國慶尚北道主屹山中的攝影機，拍下了野生瀕危物種的身影。（翻攝自韓國先驅報）

▲這隻野生動物外形看起來像馬、像驢又像狗。（翻攝自韓國先驅報）

圖文／鏡週刊

近日在南韓慶尚北道聞慶市的一處山林中，攝影鏡頭捕捉到一頭陌生的野生動物，外形看起來像馬、像驢又像狗，讓南韓記者也忍不住驚呼「這是第一次看到的動物，居然生活在我們國家？」

根據《韓國先驅報》報導，牠正是南韓野生環境中瀕臨絕種的本土動物—長尾斑羚，屬於瀕危物種等級最高的1級保護動物，不僅禁止捕獵，也禁止破壞其棲息地。然而，近來該區域主屹山卻計畫興建「纜車上站」，聞慶市依據自身調查結果，認為該地區長尾斑羚進入的可能性很低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但環保團體的立場截然不同，環保團體在6月12日至8月20日期間，在纜車預定用地一帶安裝了紅外線感應相機，並公布實際拍攝到的長尾斑羚活動畫面，根據影像畫面顯示，用地內至少有3隻、最多5隻長尾斑羚經常活動。具體來說，在用地設置的攝影機共拍攝到24次長尾斑羚畫面；在距離用地600至700公尺的地方，也拍到過4次。

近日韓國慶尚北道主屹山中的攝影機，拍下了野生瀕危物種的身影。（翻攝自韓國先驅報）

▲長尾斑羚在南韓被列為瀕危物種，估計數量少於250頭。（翻攝自韓國先驅報）

換句話說，計畫建設纜車的地點確實存在長尾斑羚棲息，要求聞慶市全面重啟調查、保護長尾斑羚棲息地的聲音開始出現。長尾斑羚除了是南韓瀕危等級最高的1級保護動物，同時被指定為天然紀念物，全國僅存約1000隻左右，嚴禁捕獵、採集與棲地破壞，要求聞慶市全面重啟調查、保護長尾斑羚棲息地的聲音開始出現。

報導也指出，在與主屹山相鄰的月岳山國立公園內，長尾斑羚復育事業正積極推進，目前月岳山國立公園的長尾斑羚數量已達183隻，比2019年增加了約 80%。由於復育已進入穩定階段，未來預計長尾斑羚的棲息地將向周邊擴張，而此時若在相鄰地區推進主屹山纜車事業，可能會阻礙生態系復原的進程。


更多鏡週刊報導
2月大男嬰家中離奇失蹤「竟是被猴子擄走」　還棄置水桶！尋獲時已溺斃
「赴蒙古拍片成最後身影」9萬粉韓女網紅失足火山頂　強風狠吹！於海拔1680m墜谷亡
有片／土耳其熊熊胃痛送醫爆紅　動物園內「暴飲暴食」過太爽

關鍵字： 長尾斑羚鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

從沒見過！南韓山中驚現「像驢又像狗」動物　竟是1級瀕危物種

養到「狗狗貓」一叫就來　窩媽咪懷裡變成「一顆蛋」

看到行李箱就傷心　黃金獵犬「不想主人離開」歪頭哭哭百萬網心疼

逛超市遇到「黃金鼠」她以為被騙　一出停車場竟見「一盒鼠」

貓奴血尿竟是「小貓咪」撞掉腎結石　醫生不信看照片明白了

薩摩耶被綁長達「66小時」沒水喝　寄養寵物店：不就死一條狗

天竺鼠「誤闖極樂後宮」3周激瘦成傳奇　現況曝光

友善流浪狗到咖啡廳討食　2女被「求愛小眼神收服」當場收編

春烏菈菈離世享耆壽29歲　「屢敗屢戰」賽馬娘人氣不墜

野兔寶寶混進小貓「被貓媽收編一起餵」　網感動：根本迪士尼

小玳瑁「3C成癮」狂揍平板要看影片　媽打開後秒冷靜趴好

養了隻隨叫隨到的狗狗貓　愛撒嬌鑽媽懷裡縮成一球

超市驚見黃金鼠竟還有同伴　疑被棄養...暖女霸氣帶回收編

垃圾車來了！比熊家族「二重唱」音超準　網敲碗：從哪報名加入？

奴才搬家倉鼠先動　半夜馬路推「移動城堡」連鼠帶籠一起走

小玳瑁「3C成癮」狂揍平板要看影片　媽打開後秒冷靜趴好

小玳瑁「3C成癮」狂揍平板要看影片　媽打開後秒冷靜趴好

小玳瑁「3C成癮」狂揍平板要看影片　媽打開後秒冷靜趴好

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

肉泥罐忘關！晨見5條不同口味「濕體」　當事貓毫無悔意

過太爽！3歲棕熊Okan「暴飲暴食」胃痛送醫　抬上擔架照MRI爆紅

薩摩耶被綁長達「66小時」沒水喝　寄養寵物店：不就死一條狗

從沒見過！南韓山中驚現「像驢又像狗」動物　竟是1級瀕危物種

春烏菈菈離世享耆壽29歲　「屢敗屢戰」賽馬娘人氣不墜

新北2米臭青母闖農舍困魚網　動保員「左右開弓」專業拆網救援

桃捷9/27首推「寵物友善專車」　最萌合影有機會抽中智能飲水機

看到行李箱就傷心　黃金獵犬「不想主人離開」歪頭哭哭百萬網心疼

養到「狗狗貓」一叫就來　窩媽咪懷裡變成「一顆蛋」

貓奴血尿竟是「小貓咪」撞掉腎結石　醫生不信看照片明白了

台灣大iPhone 17預購10分鐘破千！最受歡迎顏色出爐

王秀蓮建築展台南登場　回顧台灣首位女建築師傳奇人生

地方怨政策宣傳、議題回應出問題　賴清德下令首長要第一線親說明

快訊／13縣市大雨特報！雨區擴大　雙北注意雷擊強陣風

美輕軌血案！23歲烏克蘭女遭刺頸亡　司法部出手「兇嫌最重死刑」

紅葉少棒搭上英語行動列車　AI寫下棒球心情曲

快訊／高雄興達電廠爆炸「外洩點找到了」　墊片受損畫面曝

柯文哲交保遭北檢提抗告　朱立倫：押人取供對司法是嚴重打擊

15藍白首長為地方財源請命　王惠美喊：補助款少了92億

墓碑鎮首推「禁忌VIP、怨靈礦屋解謎」　最低499元暢玩六福村

寵物動物熱門新聞

南韓山中驚現「像驢又像狗」動物　竟是1級瀕危物種

「狗狗貓」一叫就來窩懷裡變成蛋

看到行李箱就傷心　黃金獵犬歪頭哭哭爆紅

逛超市遇「一盒黃金鼠」她霸氣收編

貓奴突血尿　竟是貓咪撞掉腎結石

寄養薩摩耶　66小時沒水喝被渴死

天竺鼠「誤闖極樂後宮」3周激瘦成傳奇　現況曝光

友善浪浪咖啡廳討食　2女被求愛小眼神收服

《賽馬娘》春烏菈菈原型馬離世　享耆壽29歲

野兔寶寶混進小貓　被貓媽收編一起餵

汪被罵賭氣回瞪　主人：根本沒反省

過太爽！3歲棕熊Okan「暴飲暴食」送醫爆紅

阿金等媽記錯門　聽呼換飛奔迎接

飼主生活倉鼠優先　沙發全給牠躺

讀者迴響

熱門新聞

南韓山中驚現「像驢又像狗」動物　竟是1級瀕危物種

「狗狗貓」一叫就來窩懷裡變成蛋

看到行李箱就傷心　黃金獵犬歪頭哭哭爆紅

逛超市遇「一盒黃金鼠」她霸氣收編

貓奴突血尿　竟是貓咪撞掉腎結石

寄養薩摩耶　66小時沒水喝被渴死

天竺鼠「誤闖極樂後宮」3周激瘦成傳奇　現況曝光

友善浪浪咖啡廳討食　2女被求愛小眼神收服

《賽馬娘》春烏菈菈原型馬離世　享耆壽29歲

野兔寶寶混進小貓　被貓媽收編一起餵

汪被罵賭氣回瞪　主人：根本沒反省

過太爽！3歲棕熊Okan「暴飲暴食」送醫爆紅

阿金等媽記錯門　聽呼換飛奔迎接

飼主生活倉鼠優先　沙發全給牠躺

5條肉泥被偷嗑　當事貓超不屑　

熱門寵物影片

更多
小玳瑁「3C成癮」狂揍平板要看影片　媽打開後秒冷靜趴好

小玳瑁「3C成癮」狂揍平板要看影片　媽打開後秒冷靜趴好

養了隻隨叫隨到的狗狗貓　愛撒嬌鑽媽懷裡縮成一球

養了隻隨叫隨到的狗狗貓　愛撒嬌鑽媽懷裡縮成一球

超市驚見黃金鼠竟還有同伴　疑被棄養...暖女霸氣帶回收編

超市驚見黃金鼠竟還有同伴　疑被棄養...暖女霸氣帶回收編

垃圾車來了！比熊家族「二重唱」音超準　網敲碗：從哪報名加入？

垃圾車來了！比熊家族「二重唱」音超準　網敲碗：從哪報名加入？

奴才搬家倉鼠先動　半夜馬路推「移動城堡」連鼠帶籠一起走

奴才搬家倉鼠先動　半夜馬路推「移動城堡」連鼠帶籠一起走

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面