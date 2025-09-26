半夜哭哭原來不是傲嬌？熟齡貓需要的「精準營養、照護節奏」比你想的還重要！ 

▲隨著相處時間愈來愈長，不少毛爸媽發現，家中的愛貓雖然依舊陪在身邊，但腳步慢了、食慾也淡了。其實這些細微改變都在提醒著毛爸媽，隨著貓咪進入熟齡、老齡期，照護方式也該跟著改變。（圖／法國皇家提供，下同）

寵物中心／綜合報導

隨著醫療與飼養觀念的進步，現代貓咪的壽命愈來愈長，許多家庭也開始面臨「老貓照護」的課題，但貓狗忍痛能力是人類10倍，又該如何發現？當牠們不再像過去敏捷、活潑，日常生活一滴一點的變化，往往都是身體悄悄發出的訊號。毛爸媽們如果懂得及早觀察，就能讓陪伴走得更久、更安心。

當牠動作慢下來，不再是因為高傲，而是因為變老了



汐止的王小姐常笑著說，家裡的「歐P」永遠是最有個性的孩子。這隻陪伴她超過十年的虎斑貓，過去總愛敏捷地跳上窗台看街景，甚至能一躍上高櫃，眼神裡充滿驕傲與自信。然而，近一年來，歐P的身影卻慢慢變得不一樣了，牠依舊嘗試跳上桌子，但落地的腳步聲已不再俐落，吃飯時，也不像以前那樣大快朵頤，甚至常常剩下一半就不吃了，讓王小姐一度誤以為是牠變得挑嘴了。



夜裡，歐P也比以往更常驚醒，偶爾發出低鳴或哭叫聲，似乎在尋求陪伴。王小姐起初以為這只是歐P的正常傲嬌發揮，但帶去獸醫院諮詢後才驚覺，這些都是貓咪邁入熟齡、身體逐漸老化的訊號！獸醫解釋，7歲以上的貓咪進入熟齡期，11歲起更是老齡階段，這些行為改變往往不是「任性」，而是牠們在表達身體的不適與需要。

「歐P不會告訴我牠不舒服，但我能做的，就是提早看見、提早行動。」王小姐感慨地說，她開始更加仔細觀察歐P的飲食與活動力，並安排定期健檢，希望能為牠的老年生活多增加一份安心與健康。歐P的故事也提醒所有毛爸媽，不同階段的貓咪需要不同的照護節奏，而這些，從營養到健檢，其實都有科學依據可循。

7歲熟齡、11歲老齡、15歲超老齡──照護節奏也該重新設定



貓咪的老化其實比我們想像中更早開始。根據獸醫與營養專家的建議，7歲以上的貓咪進入「熟齡期」，11歲起進入「老齡期」，而15歲以上則被視為「超老齡期」。在這些階段裡，牠們的身體會逐步出現不同的變化，包括免疫力下降、腎臟與肝臟的負擔增加、消化能力減弱，甚至嗅覺與聽覺也會漸漸退化。



以歐P為例，「吃得慢、夜裡哭叫」的狀況，其實正是進入老齡期的典型訊號。這些細微的行為差異往往緩慢、不明顯，容易被誤認為「挑食」、「愛撒嬌」，但實際上卻是牠的身體在無聲提醒，「我需要不一樣的照顧了。」



因此，針對貓咪的不同年齡階段，皆應重新調整照護節奏，日常觀察也是關鍵。包括活動力是否下降、體重是否過快減輕、飲食習慣是否異常，甚至排泄狀態與夜間行為，都需要細心記錄。當毛爸媽能夠把這些「小徵兆」放在心上，就能在牠們逐漸變老的過程中，提供更科學、更貼心的照護。

不是任性，而是身體在說話──熟齡貓的常見老化訊號



中華民國獸醫內科醫學會理事長鍾昇樺表示，貓犬每一年的身體變化約是人類的5～7倍，當貓咪進入7歲以上的熟齡階段，外表看似與過去無異，但身體其實已悄悄出現變化。許多毛爸媽常誤以為牠們「變得任性難搞」或「不願意互動」，事實上，這些都是身體在用行為說話，提醒我們需要重新調整照護方式了。

常見的熟齡徵兆包括：

・活動力下降：跳不上窗台或家具、上下樓梯吃力、變得不愛動。

・食慾與進食異常：進食時間拉長、吃得比以往少甚至容易嘔吐。

・如廁習慣改變：亂尿尿、便盆外排泄，或排泄頻率與份量出現異常。

・夜間行為改變：半夜哭叫、來回踱步、焦躁不安，甚至出現認知退化徵兆。

・體重異常：活動減少導致肥胖，或因代謝下降、疾病而體重減輕。

・毛髮與牙口問題：毛髮失去光澤、容易打結，牙齒或牙齦不適讓進食困難。

這些看似細微的改變，往往就是老化的早期警訊。若能及早識別並搭配定期健檢，往往能在疾病惡化前就發現問題或延緩惡化，讓毛孩在邁入熟齡、老齡後，依舊享有舒適與安心的生活。

熟齡照護，需要的不只是「感情」，更是「理解」與「行動」



「當家裡的貓咪邁入7歲，就代表牠進入了新的階段，也開始慢慢走向老化。」鍾昇樺獸醫師進一步指出，「雖然牠們看起來還是優雅從容，但飼主需要開始適時給予幫助，例如定期健檢、幫牠們轉用適合的熟齡貓飼料，讓牠們在這個階段，持續維持健康和活力！」

此時，毛爸媽要了解的是，熟齡貓的口腔健康、咀嚼力與消化能力皆會開始退化，腎臟與肝臟的代謝壓力也逐步上升。若持續使用成年期飼料或選擇僅靠「好吃」為標準的配方，極有可能會造成營養失衡或加重身體負擔。

熟齡營養設計應具備：

・添加具抗氧化功效的營養素，如維生素C、維生素E、EPA和DHA，支持老貓健康免疫力

・合宜精準的磷含量，減少腎臟負擔

・調整熱量比例，避免過瘦或肥胖，維持肌肉量與健康體態

・適口性極佳的乾濕糧設計，幫助牙口較差的老貓進食

以法國皇家為例，其針對熟齡、老齡與超老齡階段，即提供多元營養配方選擇，搭配獸醫指引與實證數據，幫助熟齡以上的貓咪，日常攝取的營養能真正回應牠們的年齡與健康需求。

懂牠的老，才能愛得剛剛好──三件事，從今天開始幫牠變老變得更好



隨著現代家庭愈來愈重視寵物健康，在面對毛孩邁入熟齡時，也需要從「感覺照顧」轉向「科學照顧」。



想要讓家中貓咪的老化過程更健康、更安心，可以從以下3件事開始做起：

1. 建立健檢與觀察習慣：熟齡貓建議每年健檢一至兩次，老齡貓則應提升為每半年一次。搭配日常行為與體重變化的紀錄，能更早察覺潛在問題，避免錯過最佳治療時機。

2. 從主食開始調整，選擇對應年齡的營養配方：7歲起，毛爸媽就應評估是否需要轉糧，例如選擇熟齡專用配方，讓飲食更符合年齡需求，幫助毛孩持續享有適合的營養。

3. 善用照護資源：近期由獸醫師與專家共同打造的一站式知識平台 「寵物健康守護聯盟」上線，提供各專科權威獸醫師錄製的影片與實用指南，幫助飼主在不同年齡階段都能掌握毛孩照護重點，從日常保健到熟齡管理都不漏接。



陪牠變老，不只是愛，更是理解與行動



貓咪老了，不該只是我們感傷的理由，而是毛爸媽行動的起點。從年齡分級意識、日常觀察到飲食轉換與健檢安排，每一個選擇，都能幫助牠多一些健康、多一些活力、多一些陪伴的時間。當我們願意以理解轉化為行動，就能成為毛孩們最溫柔的陪伴，讓愛的時間更長久、更踏實。