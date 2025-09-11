6歲半緝毒犬遭留車內「活活熱死」！涉案警員悲痛欲絕

▲緝毒警犬「阿雀」被留在警車內活活熱死。（圖／翻攝自夏威夷警察局官網）

圖文／CTWANT

夏威夷一隻6歲半的緝毒警犬「阿雀（Archer）」，最近被獨自留在警車內，最終因高溫熱死。警方表示，這是「一場本可避免的悲劇」，目前已對此事展開刑事與行政調查，以防止再有類似狀況發生。

代理警察局長里德馬胡納（Reed Mahuna）在夏威夷警察局9月4日的聲明中指出，阿雀是一隻來自匈牙利的比利時瑪連萊犬與德國狼犬的混血犬，自2021年加入夏威夷警局接受緝毒訓練，並曾多次與訓犬員參與掃毒行動，協助打擊毒品犯罪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬胡納表示，阿雀不僅是一隻警犬，更是警員的搭檔、守護者及警局大家庭的一分子。牠被獨自留在副警官西德拉布朗（Sidra Brown）的警車內，因高溫熱死後，涉案的警員悲痛欲絕，但警方仍會追究刑事和行政責任，並全面檢討有關警犬的政策與程序，以確定是否有任何可調整的地方，並避免憾事再度發生。

「這是一場本可避免的悲劇，警犬不應該長時間被留在車內無人看管。」馬胡納提醒大眾，無論天氣看似涼爽與否，都不能將狗狗留在車內，即使是將車停在陰影處，甚至準備飲用水或半開車窗，也無法防止狗狗中暑或致命。他更指出，每年有數百隻狗因被關在車內而熱死，實際數字可能更高，因許多案例從未被通報。

夏威夷警察局最後表示，感謝民眾在這段艱難時期的支持，一同與警方哀悼逝去的忠誠夥伴阿雀。

延伸閱讀

▸ Lulu與陳漢典婚訊曝光 前男友張瑞夫大方送祝福

▸ 求婚照好甜！LuLu戴婚戒花托燦笑 陳漢典「眼神超寵溺」

▸ 原始連結