ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

6歲半緝毒犬遭留車內「活活熱死」！涉案警員悲痛欲絕

夏威夷一隻6歲半的緝毒警犬最近被留在警車內，活活熱死。（圖／翻攝自夏威夷警察局官網）

▲緝毒警犬「阿雀」被留在警車內活活熱死。（圖／翻攝自夏威夷警察局官網）

圖文／CTWANT

夏威夷一隻6歲半的緝毒警犬「阿雀（Archer）」，最近被獨自留在警車內，最終因高溫熱死。警方表示，這是「一場本可避免的悲劇」，目前已對此事展開刑事與行政調查，以防止再有類似狀況發生。

代理警察局長里德馬胡納（Reed Mahuna）在夏威夷警察局9月4日的聲明中指出，阿雀是一隻來自匈牙利的比利時瑪連萊犬與德國狼犬的混血犬，自2021年加入夏威夷警局接受緝毒訓練，並曾多次與訓犬員參與掃毒行動，協助打擊毒品犯罪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬胡納表示，阿雀不僅是一隻警犬，更是警員的搭檔、守護者及警局大家庭的一分子。牠被獨自留在副警官西德拉布朗（Sidra Brown）的警車內，因高溫熱死後，涉案的警員悲痛欲絕，但警方仍會追究刑事和行政責任，並全面檢討有關警犬的政策與程序，以確定是否有任何可調整的地方，並避免憾事再度發生。

「這是一場本可避免的悲劇，警犬不應該長時間被留在車內無人看管。」馬胡納提醒大眾，無論天氣看似涼爽與否，都不能將狗狗留在車內，即使是將車停在陰影處，甚至準備飲用水或半開車窗，也無法防止狗狗中暑或致命。他更指出，每年有數百隻狗因被關在車內而熱死，實際數字可能更高，因許多案例從未被通報。

夏威夷警察局最後表示，感謝民眾在這段艱難時期的支持，一同與警方哀悼逝去的忠誠夥伴阿雀。

延伸閱讀
Lulu與陳漢典婚訊曝光　前男友張瑞夫大方送祝福　
求婚照好甜！LuLu戴婚戒花托燦笑　陳漢典「眼神超寵溺」
原始連結

關鍵字： 阿雀Archer周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【余祥銓變攝影師？】扛機器滿場狂跑！滿頭大汗超認真

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

工人搬鋼琴說「你家有老鼠」　結果是「胖胖毛球」牆邊偷藏點心

女主人提早回家打斷午睡　黃金獵犬沒睡飽「瞇瞇眼搖尾」迎接

博美犬逛寵物店「霸氣自己挑床」　主人被萌樣收服：只好買了

6歲半緝毒犬遭留車內「活活熱死」！涉案警員悲痛欲絕

養到「狗狗貓」一叫就來　窩媽咪懷裡變成「一顆蛋」

春烏菈菈離世享耆壽29歲　「屢敗屢戰」賽馬娘人氣不墜

看到行李箱就傷心　黃金獵犬「不想主人離開」歪頭哭哭百萬網心疼

騎車逛菜市場！遇路邊阿伯緊張喊「側柱沒收」　她低頭一看笑噴

威瑪獵犬「嘴巴冒出小腳」女主人嚇壞　真相曝光感動：在救兔兔

「布偶朋友」晾乾中喵皇超擔心　手伸高高想把娃娃救下來

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

養了隻隨叫隨到的狗狗貓　愛撒嬌鑽媽懷裡縮成一球

黑狗坐副駕想睡狂度辜　眼皮打架快強制關機XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

奴才搬家倉鼠先動　半夜馬路推「移動城堡」連鼠帶籠一起走

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

虎斑貓狂打嗝聲音超可愛　被媽笑後牠怒瞪：皮在癢

【媽媽妳皮在癢？】虎斑貓狂打嗝！被媽笑後牠直接怒瞪XD

博美犬逛寵物店「霸氣自己挑床」　主人被萌樣收服：只好買了

6歲半緝毒犬遭留車內「活活熱死」！涉案警員悲痛欲絕

女主人提早回家打斷午睡　黃金獵犬沒睡飽「瞇瞇眼搖尾」迎接

落龜注意！廣島植物公園新增標示牌　石龜抄捷徑：會從陡坡滾下

工人搬鋼琴說「你家有老鼠」　結果是「胖胖毛球」牆邊偷藏點心

快訊／03:28台南市楠西區規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

iPhone 17中國首日預約量破紀錄　最受歡迎1機型就佔43%

呱吉譴責「四叉貓肉搜」粉絲嗆看透了　他暴怒砸耳機、麥克風

川普宣布追授柯克「總統自由勳章」　悲痛嘆：他原本可能成為總統

川普盟友演講被狙殺　FBI公布槍手正面照片

今彩539開出2注頭獎　各得800萬「獎落桃園、花蓮」

檢舉達人快看！財政部抓「洗產地」　獎金最高可領480萬

陳沂爆「萬萬兩撤了」打臉鄭家純：四叉貓3年賺4萬，粉絲沒消費力

閱之海筆記／滿洲國之花：女間諜川島芳子的失身之謎

事情多到焦躁不安？「5個方法」讓你靜下心　請允許自己不完美

寵物動物熱門新聞

工人說家有老鼠　挖出毛球私房糧

女主人回家打斷午睡　沒睡飽阿金瞇瞇眼迎接

博美犬霸氣「自己挑床」　主人無奈：只好買了

6歲半緝毒犬遭留車內「活活熱死」！

「狗狗貓」一叫就來窩懷裡變成蛋

《賽馬娘》春烏菈菈原型馬離世　享耆壽29歲

看到行李箱就傷心　黃金獵犬歪頭哭哭爆紅

阿伯喊側柱沒收　飼主低頭看笑瘋

獵犬「嘴巴冒出小腳」主人嚇壞　真相反轉

娃娃洗澡貓皇擔心　伸手想救朋友

阿金等媽記錯門　聽呼換飛奔迎接

野兔寶寶混進小貓　被貓媽收編一起餵

落龜注意　石龜抄捷徑從陡坡滾下

搬家倉鼠先走　搭移動城堡一起動

讀者迴響

熱門新聞

工人說家有老鼠　挖出毛球私房糧

女主人回家打斷午睡　沒睡飽阿金瞇瞇眼迎接

博美犬霸氣「自己挑床」　主人無奈：只好買了

6歲半緝毒犬遭留車內「活活熱死」！

「狗狗貓」一叫就來窩懷裡變成蛋

《賽馬娘》春烏菈菈原型馬離世　享耆壽29歲

看到行李箱就傷心　黃金獵犬歪頭哭哭爆紅

阿伯喊側柱沒收　飼主低頭看笑瘋

獵犬「嘴巴冒出小腳」主人嚇壞　真相反轉

娃娃洗澡貓皇擔心　伸手想救朋友

阿金等媽記錯門　聽呼換飛奔迎接

野兔寶寶混進小貓　被貓媽收編一起餵

落龜注意　石龜抄捷徑從陡坡滾下

搬家倉鼠先走　搭移動城堡一起動

飼主生活倉鼠優先　沙發全給牠躺

熱門寵物影片

更多
【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

養了隻隨叫隨到的狗狗貓　愛撒嬌鑽媽懷裡縮成一球

養了隻隨叫隨到的狗狗貓　愛撒嬌鑽媽懷裡縮成一球

黑狗坐副駕想睡狂度辜　眼皮打架快強制關機XD

黑狗坐副駕想睡狂度辜　眼皮打架快強制關機XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

奴才搬家倉鼠先動　半夜馬路推「移動城堡」連鼠帶籠一起走

奴才搬家倉鼠先動　半夜馬路推「移動城堡」連鼠帶籠一起走

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面