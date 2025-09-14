黃金獵犬是「育兒神隊友」　幫搖睡、拿尿布期待寶寶陪玩球

記者李依融／綜合報導

國外飼主Kevin養的2隻黃金獵犬，竟成了他新手爸爸生活中的超級幫手！這兩隻名叫艾利(Ellie)與艾瑪(Emma)的狗狗，不僅能幫忙安撫寶寶入睡，甚至還會主動拿尿布、遞浴巾，讓網友看了直呼「這根本是夢幻育兒隊友！」。

Kevin在IG帳號@elliegoldenlife 分享日常影片，只見他輕輕示意，狗狗立刻將前腳放上自動搖椅的踏板，成功啟動搖椅，有時甚至直接用前腳「手動」搖動，安撫寶寶乖乖睡著。換尿布時，牠們能馬上叼來尿布；洗澡時，也懂得把浴巾準備好，貼心舉動讓粉絲驚嘆連連。

▲狗狗們很擅長照顧寶寶，也很期待跟寶寶一起玩。（圖／翻攝自IG@elliegoldenlife ）



更令人動容的是，艾利與艾瑪不只是「服從訓練」而已，牠們真心喜歡與寶寶相處，時常叼著玩具放到小主人身邊，期待能一起玩耍，表現出滿滿的守護與陪伴。這份對寶寶的真摯感情，讓許多爸媽網友看得羨慕不已。

影片曝光後，留言區瞬間被融化，「太乖了，真的是超級好幫手！」、「還會搖寶寶耶，好聰明」、「小寶寶長大後一定和狗狗感情超好」、「拜託來我家幫忙育兒！」。許多網友打趣表示，有了這樣的黃金獵犬，育兒生活不再只是挑戰，更是溫馨又幸福的冒險。

▲狗狗幫忙拿浴巾和尿布。（圖／翻攝自IG@elliegoldenlife ）